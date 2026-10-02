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Türkiye ile Irak arasında yoğun enerji diplomasisi! "Uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz"

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#Irak#Türkiye#Enerji
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 19:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Geçtiğimiz ağustos ayında millî şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından, uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz. Yeni Irak Hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde, ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

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Bugün Ankara, Türkiye ile Irak arasında enerji alanında önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyeti ile Bakanlıkta bir araya geldi.

ENERJİ İLİŞKİLERİNDE YENİ VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR BOYUT

Sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, bölgesel gelişmelerin arz güvenliğini her zamankinden daha kritik hâle getirdiği bu dönemde, Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerini yeni ve çok daha güçlü bir boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Türkiye ile Irak arasında yoğun enerji diplomasisi Uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz

"YOL HARİTAMIZI NETLEŞTİRİYORUZ"

Bakan Bayraktar, “Geçtiğimiz ağustos ayında millî şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından, uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda; petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini hızla neticelendirecek ortak çalışma gruplarımızı devreye almayı planlıyoruz.” dedi.

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Türkiye ile Irak arasında yoğun enerji diplomasisi Uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz

"CEYHAN’I KÜRESEL BİR ENERJİ ÜSSÜ HÂLİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra’ya kadar uzatılıp kapasitesinin artırılmasını Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na güçlü bir alternatif oluşturulması açısından önemli gördüklerini belirten Bakan Bayraktar, “Milli şirketimiz TPAO’nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak’ta farklı sahalarda da etkin rol almasını, Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi’nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmayı; ticaret hacmini artırarak Ceyhan’ı küresel bir enerji üssü hâline getirmeyi amaçlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Irak arasında yoğun enerji diplomasisi Uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz

ENERJİ YOLU

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Bakan Bayraktar, Türkiye olarak Kalkınma Yolu’nu yalnızca bir ulaştırma koridoru değil; petrol, doğal gaz ve güzergâh boyunca elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir "enerji yolu" olarak inşa etmekte kararlı olduklarını da vurguladı.

"SOMUT PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bayraktar, “Yeni Irak Hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde, ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

 

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#Irak#Türkiye#Enerji

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