×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Erivan’da görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Ermenistan#Serdar Kılıç
Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Erivan’da görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 20:18

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Erivan Diyalog Forumu’nda bir araya geldi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 5 Mayıs'ta 3’üncü Erivan Diyalog Forumu marjında görüştü.

Taraflar, normalleşme sürecinin güncel seyri hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun yakın zamanda yaptığı toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Bu kapsamda, demiryolu hattının mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin hem Türkiye hem de Ermenistan’ın ortak faydasına olacağının altının çizildiği belirtildi. Özel Temsilciler ayrıca, tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü’nün ortak restorasyonuna ilişkin protokolün imzalandığını kaydetmişler; söz konusu adımın ikili iş birliğini teşvik edeceği, kurumlar arasındaki iletişimi geliştireceği ve bölgesel turizme önemli ölçüde katkıda bulunacağı vurgulandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Ermenistan#Serdar Kılıç

BAKMADAN GEÇME!