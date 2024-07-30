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Türkiye ile Ermenistan normalleşme adımlarında 5. görüşme

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#Türkiye#Ermenistan#Politika
Türkiye ile Ermenistan normalleşme adımlarında 5. görüşme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 13:56

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarının iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir.

Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir.

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir.

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#Türkiye#Ermenistan#Politika

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