‘Türkiye ile el ele çözmeye hazırız’

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GIDA krizi nedeniyle dünyanın merakla beklediği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlıklarında Türk ve Rus heyetlerinin toplantısı dün Ankara’da yapıldı. Ukrayna ve Rusya’dan dünyaya ihraç edilecek ürünlerin önündeki engelleri Lavrov ile görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirlerin ortaya çıktığını ve BM’nin bu konuda bir planı olduğunu hatırlatarak, özetle şunları söyledi:

İSTANBUL’DA DÖRTLÜ MEKANİZMA

“Gemilerin denetlenmesi dahil BM-Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında oluşturulabilecek bir plan ve işbirliğinden bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı makul buluyor ve uygulanabilir görüyoruz. Ukrayna ve Rusya’nın da bu planı kabul etmesi gerekiyor. Gemilerin Ukrayna’ya silah taşımayacağından emin olunması isteniyor. Sizin de (Rusya) içinde olacağınız mekanizma ile hem engeller kalkar, hem de iki ülkenin güvenlik endişeleri kaldırılır. Bunun detaylarını görüşmek için BM’nin teklifi üzerine İstanbul’da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik. Ukrayna tahıl ürünlerinin, ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya’nın ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini haklı ve meşru buluyoruz. ”

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LAVROV: BİZ HAZIRIZ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyada gıda krizine yol açmadığını savunan Lavrov ise “Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1. Batı dünyasının iddiasının aksine gıda krizi oluşturacak bir durum yok” iddiasında bulundu. Lavrov özetle şunları söyledi: “Türk tarafına askeri harekâtımıza ilişkin bilgi verdim. Sivillere en az şekilde zarar vermeye çalışıyoruz. Ukraynalılar tahılı ve insanları rehin tutuyor. Gemi çıkışlarına biz problem oluşturmuyoruz. Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız. Ukrayna ürünleri için üzerimize düşeni yaparız. Zelenski’nin açıklamalarına bakın, mayın temizleme çalışmalarına karşıydı. Problem onlarda, bizde değil. İstanbul’da yapılacak toplantı ile BM’nin inisiyatifi önemli ancak sembolik bir adım olur. Bu konuyu çözmek için Ukraynalıların limanlarını mayınlardan temizlemesi gerekiyor. Zelenski toplantı yapmış gözükmek için toplantı istiyor. Sürekli tutum değiştiriyorlar.”

ATEŞKES UMUDU

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Rusya ile Ukrayna’nın yeniden müzakere masasına dönme konusunda daha olumlu bir atmosferin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “İki taraf yeniden bir araya gelmek isterse biz kolaylaştırıcı adımları atarız. Liderler düzeyindeki bir toplantıya Türkiye’de ev sahipliği yapmak isteriz. Ben bir ateşkesin sağlanabileceği bir çözüme inandığımı söyleyebilirim” dedi.

SURİYE YANITI: TÜRKİYE’NİN HASSASİYETİNİ ÖNEMSİYORUZ

GÖRÜŞMEDE başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren diğer bölgesel konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin olası yeni harekâtıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Suriyeli Kürtler ile PKK/YPG’yi bir tutmamak gerekir. Bu terör örgütleri ABD ve bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkmamamızın sebebi bu. Suriye’nin kuzeyinde bize yönelik PKK/YPG’nin artan tehdidi var. Bu tehdide karşı tedbir almamız gerekiyor. Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konusunda hem ABD, hem Rusya’nın taahhütleri var. Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımızdır. Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kere daha vurguladık.”

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Suriye konusunda işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Lavrov da, “Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından Suriye sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili endişe ve hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Türkiye’nin sınır güvenliği hassasiyetini önemsiyoruz” diye konuştu.