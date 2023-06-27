Türkiye ihracatta ve lojistikte bölgesel üs olmayı başardı

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Ticaret Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizi ekonomi alanında bölgesine yön veren, kalkınma aşamasında geçekleştirdiği yatırımlar ve atılımlarla birlikte rol model olmasını sağlamak amacıyla; dış ticaret dengesini gözeterek sürdürülebilir ihracat modeliyle çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edilmektedir.

Ülkemizin ihracat potansiyelini yansıtabilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdaki hedeflere ilerleyebilmesi adına dünyanın her noktasına ürünlerimizi ihraç etmek ve pazar çeşitliliğimizi artırmak önemli bir olgudur.

Bakanlık olarak ülkemizin ihracatta yapmış olduğu sıçramayı devam ettirebilmek adına ortaya koyduğumuz Uzak Ülkeler Stratejisi ile birlikte 2022 yılı sonu 3.089 km olan ihracat menzilimizi dünya ortalaması olan 4.744 km’nin üzerine çıkarılması planlanmaktadır.

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İhraç ürünlerimizi dünyanın her noktasına gönderme hedefinde ilerlerken ihracatımızdaki ürün çeşitliliğini de her geçen gün artırmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1.232 farklı ürünü (4’lü GTİP) ihraç etmiş bulunmaktayız. 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde ihracatını gerçekleştirdiğimiz farklı ürün (4’lü GTİP) sayısı ise 1.222 olarak kayıtlara geçmiştir.

Bakanlık olarak ürün çeşitliliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payını artırmak için de titizlikle çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, toplam imalat sanayi ihracatımızda orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını 2022 yılında %36,9’a, 2023 Ocak- Mayıs döneminde ise %40,8’e taşınmıştır.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 226

Bakanlığımızın çalışmalarıyla birlikte ihracatçılarımız dünyada ayak basılmadık nokta bırakmamış, 2022 yılında Ceuta’dan Cocos Adalarına, Falkland Adaları’ndan Kuzey Mariana Adalarına kadar dünyanın en zor köşelerine dahi ulaşarak, toplamda 229 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde ise ihracat yapılan ülke sayısı 226’dır.

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Ülkemizde bugün itibariyle (2023 Ocak-Mayıs Dönemi) ihracat yapılmayan ilimiz kalmadığı gibi, 2022 yılında 24 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.

2022 yılı sonu itibariyle ihracatçı firma sayımız ise 114 bini aşmış bulunmakta ve bu rakama ek ülkemizin kara lojistiğindeki gücünün bir göstergesi olarak 2022 yılı içerisinde kapı gruplarına göre Türkiye'den ihraç taşıma sayısı toplamda 2 milyonu aşmış durumdadır.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, önümüzdeki dönemde bugüne kadar kaydetmiş olduğumuz tüm bu başarıları, pek çok yeni proje ve strateji ile devam ettirmek için Ticaret Bakanlığı olarak bölgesinin ihracat üssü olmayı başaran Türkiye’yi, küresel ihracatın güçlü ülkeleri arasına taşıyacağız.