Türkiye hayatını değiştirdi… Afganistan’dan Harvard’a uzanan yolculuk

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MUHAMMED Sedik Sadık, Türkmenistan’dan Afganistan’a göçmüş Serdar ve Necibe Sadık’ın ilk çocuğu olarak 2003 yılında dünyaya geldi. 4 kardeşin en büyüğü olan Sadık, ilkokul eğitimini Afganistan’da tamamladıktan sonra ailesiyle Türkiye’ye göç etti. İstanbul’da Kazlıçeşme Abay Ortaokulu’nda okumaya başlayan Sadık, dört yıl sonra merkezi sınav başarısıyla Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne kabul edildi. 2022 yılında liseyi ikincilikle tamamlayan Sadık, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard’dan bilgisayar mühendisliği programına tam bursla kabul aldı. Harvard’da lisans eğitimiyle eşzamanlı olarak aynı bölümde yüksek lisans da yapan Sadık, geçtiğimiz mayıs ayında bu üniversitedeki lisans ve yüksek lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı. Sadık aynı zamanda StudyinAmerica tarafından her yıl hazırlanan ‘ABD’den mezun olan en başarılı 25 Türk’ listesine de girmeyi başardı. Önümüzdeki günlerde dünyanın en büyük bilgi teknoloji şirketi Apple’da yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayacak olan Sadık, hikâyesini şöyle anlattı:

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TÜRKİYE’YE GELİP ÇOK BEĞENDİLER

“Geniş ailem, yıllar önce Türkmenistan’dan Afganistan’a göçmüş. Annem de babam da Afganistan’da doğup büyümüş ama evde hep Türkmence konuşmaya devam etmişler. Ailem sağlık sorunları nedeniyle bir kere Türkiye’ye gelince, Türkiye’ye yerleşme kararı aldılar. Böylece ben de ortaokula İstanbul Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Abay Ortaokulu’nda başladım ve okulumu birincilikle bitirerek mezun oldum.

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Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne başladığımda okulu dereceyle bitirmek gibi bir planım yoktu çünkü zaten lisemdeki herkes ortaokulunu benim gibi dereceyle bitirmişti. Neredeyse hepimiz aynı seviyede öğrencilerdik. Ancak hazırlık sınıfında biraz umutlandım, çünkü derslerim iyi gidiyordu. Yazılıma olan ilgim de lise yıllarında başladı ve bu alanda da kurucu üyesi olduğum CALROV su altı takımında çalışmalar yaptım. Son seneye kadar düşüncem üniversiteyi Türkiye’de okumaktı.

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AMERİKA’DA OKUMAYI ARKADAŞI TEŞVİK ETTİ

Okulumuzdaki Almanca eğitimi nedeniyle pek çok arkadaşım üniversiteyi Almanya’da okumaya hazırlanıyordu. Ancak böyle bir seçenek benim için mümkün değildi. Çünkü ailemin maddi durumunun bunu karşılamaya yetmeyeceğini biliyordum. Ama yine de lisenin ilk yıllarında bir arkadaşıma gelecekte Amerika’da okumayı hayal ettiğimi söylemiştim. Tabii bu benim için sadece bir hayaldi ve pek de üstünde durmadım. 12’nci sınıfa geldiğimizde arkadaşım ‘Amerika için hazırlıklara başladım, sen de başladın mı’ diye sordu ve başarılı öğrencilere üniversitelerin burs verdiğini falan anlatıp şansımı denemem için beni teşvik etti. Benim için Amerika süreci böyle başladı. Açıkçası pek umudum yoktu, Harvard’tan tam burslu kabul aldığımı öğrenene kadar YKS’ye çalışmaya devam ettim. Üniversiteye kabul edildiğim yıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da aldım.”

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TAM ZAMANLI TEKLİF ALDI

HARVARD’ın kendisine çok iyi davrandığını söyleyen Muhammed Sedik Sadık, “O kadar çok bağış programları var ki bu süreçte ailemin maddi durumu hiç sıkıntı olmadı. Eğitim gördüğüm süre boyunca bu anlamda sorun yaşamadım ve kendimi hiç kötü hissetmedim” dedi.

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Harvard’ta aynı anda yüksek lisans yapıldığını öğrenen Sadık, “Ben de bu fırsatı değerlendirip bilgisayar mühendisliği alanında hem lisans hem de yüksek lisansı aynı anda yaptım. Üniversite hayatım boyunca bilgisayar ve istatistik bölümlerinde toplam altı kez ders asistanlığı, bir kez de baş asistanlık görevini üstlendim. Aslında bu çalışmam Apple’daki stajımın başlamasına da yardımcı oldu. Çünkü ders asistanlığı yaptığım sırada üst dönemden bir arkadaşım Apple’da staj yapmam için bana referans oldu. 3’üncü sınıfın yazında yaptığım bu stajın ardından Apple performansımı beğendiği için ‘tam zamanlı takıma gelmek ister misin’ diye sordu. Ben de kabul ettim. Önümüzdeki ay orada yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayacağım” ifadelerini kullandı.