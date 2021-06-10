TÃ¼rkiye gÃ¼zelinden 263 itfaiyeciye bÃ¼yÃ¼k miras Faizi 25 milyon lirayÄ± buldu

1909'da dÃ¼nyaya gelen Mahmure Birsen SakaoÄŸlu, 4 yaÅŸÄ±nÂ­da evlerinde Ã§Ä±kan yangÄ±ndan Fatih Ä°tfaiyesi ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±. 1936'da TÃ¼rkiye gÃ¼zeli seÃ§ilen SakaoÄŸlu, tÄ±p eÄŸitiminin ardÄ±ndan kendisi gibi doktor olan Mustafa SakaoÄŸlu ile evlendi. 7 yÄ±l ABD'de Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nen Ã§iftin Ã§ocuklarÄ± olmadÄ±. 1999'da eÅŸini kaybeden SakaoÄŸlu, Fatih'teki dairesinde yalnÄ±z yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Ä°lk yangÄ±ndan 83 yÄ±l sonra evinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda yeniden alevler arasÄ±nda kalan Mahmure SakaoÄŸlu, bir kez daha Fatih Ä°tfaiye ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±. SakaoÄŸlu, Ã¶lmeÂ­den Ã¶nce hayatÂ­ta kalan tek yaÂ­kÄ±nÄ± kardeÅŸi emekli albay Selahattin Ä°zmirli'yi gÃ¶rmeye gitti. Ancak kardeÅŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istemedi.



SakaoÄŸlu da 2000 yÄ±lÄ±nda kendi el yazÄ±sÄ±yla kaleme aldÄ±ÄŸÄ± vasiyetnamesinde, bÃ¼tÃ¼n mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisini 2 kez yangÄ±ndan kurtaran Fatih Ä°tfaiye TeÅŸkilatÄ±'nda gÃ¶revli itfaiye erlerine bÄ±raktÄ±.



Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satÄ±lmayÄ±p, kirasÄ± ile bankada mevcut dolar ve TÃ¼rk lirasÄ±Â­nÄ±n (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak ÅŸartÄ±yla faizlerinin her 3 ayda bir alÄ±narak, Fatih itfaiye erleriÂ­nin mÃ¼dÃ¼rÃ¼nden kapÄ±cÄ±sÄ±na kadar aynÄ± miktarda Ã¶denmeÂ­sini istedi. AyrÄ±ca manevi oÄŸlu Mustafa BakÄ±r'a enflasyona gÃ¶re otomobil ile geÃ§ineceÄŸi paraÂ­nÄ±n toplanan faiz ve kiradan peÅŸin verilmesini istedi. Mahmure Birsen SakaoÄŸlu, 2003 yÄ±lÄ±nda, 94 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Selahattin Ä°zmirli ve 4 yeÄŸen, vasiyetnameye itiraz etti. Bu sÄ±rada Fatih Ä°tfaiyesi'nde Ã§alÄ±ÅŸan Ã§aycÄ±dan mÃ¼dÃ¼re 316 itfaiyeci vasiyetnamenin lehÂ­tarÄ± olmak iÃ§in mahkemeye baÅŸvurdu. Mahkeme dosyayÄ± bilirkiÅŸiye gÃ¶nderdi. BilirkiÅŸi 263 itfaiyeciyi lehtar saydÄ±. Ä°sÂ­tanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nÂ­de aÃ§Ä±lan dava 18 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Bu sÃ¼reÃ§te davaya dahil olan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 349'a ulaÅŸtÄ±. Mahkeme, vasiyetnamenin iptali davaÂ­sÄ±nÄ± reddetti. YargÄ±tay kararÄ± onadÄ±. SakaoÄŸlu'nun vasiyetnamesinde 'Bir kuruÅŸ dahi vermeyin' dediÄŸi kardeÅŸ Selahattin Ä°zmirli, dava sÃ¼rerken hayatÄ±nÄ± kaybetti.

FAÄ°Z 25 MÄ°LYON LÄ°RAYI BULDU

SakaoÄŸlu'nun, bankadaki parasÄ± ise, aradan geÃ§en sÃ¼rede faiziyle birlikte 37 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. ParanÄ±n faiz tutarÄ± olan 25 milyon lira, 24 Haziran'da gÃ¶rÃ¼lecek Tenfiz DavasÄ±'ndan Ã§Ä±kacak karar ile mirascÄ± kabul edilecek isimlere, belirlenecek oranlarla paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

"DAVA 2002 YILINDA AÃ‡ILDI"

Bir kÄ±sÄ±m iitfaiye erinin avukatÄ± Rukiye PÄ±nar Aslan, "Mahmure Birsen SakaoÄŸlu'nun kendi el yazÄ±sÄ±yla hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu vasiyetnamesinden dolayÄ± bu dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu. Kendisi 2003 yÄ±lÄ±nda vefat etti. VefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mirasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± talep ettik. Ve vasiyetnamede tÃ¼m mirasÄ±nÄ± Fatih itfaiye erlerine, kapÄ±cÄ±sÄ±ndan mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne kadar bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ. AynÄ± zamanda vasiyetnamede manevi oÄŸlu olarak beyan ettiÄŸi Mustafa BakÄ±r ve avukatÄ± zikredilmiÅŸtir. Vasiyetnamede kardeÅŸinin mirastan pay almamasÄ±na rÄ±zasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle belirtmiÅŸ. Daha sonra yasal mirasÃ§Ä±larÄ± olan kardeÅŸleri vasiyetnamenin iptali iÃ§in dava aÃ§tÄ±. Dava 2002 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±ldÄ±. Ben o tarihte bÃ¼yÃ¼k oÄŸluma hamileydim, oÄŸlum ÅŸu an 18 yaÅŸÄ±nda. 18 yÄ±ldÄ±r devam eden bir davadan bahsediyoruz nihayet bu ay son duruÅŸmamÄ±z olacak" dedi.

"5 MÄ°RASÃ‡I Ä°TFAÄ°YE ERÄ° VEFAT ETTÄ°"

Aslan, "Birsen SakaoÄŸlu kardeÅŸine vefat etmeden Ã¶nce gittiÄŸini, Ã¶lmeden Ã¶nce son bir kez gÃ¶rmek istediÄŸini ve evine almadÄ±klarÄ±nÄ± vasiyetnamesinde belirtmiÅŸ. Mahmure HanÄ±m'Ä±n mirasÄ±nÄ± Fatih itfaiye erlerine bÄ±rakmasÄ±nÄ±n sebebi de 2 kez yangÄ±ndan kurtarmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Bu sebeple bir vefa, gÃ¶nÃ¼l borcu olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ ve tÃ¼m mirasÄ±nÄ±, gayrimenkullerde dahil olmak Ã¼zere itfaiye erlerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ.Â Belki bu davanÄ±n bu kadar dikkat Ã§ekmesinin sebebi bu. Dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda mirasÄ±n Ã§ok ciddi bir meblaÄŸ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Mahmure hanÄ±mÄ±n gelirinin nereden geldiÄŸi konuÅŸuldu. Ä°lk TÃ¼rkiye gÃ¼zellerinden olduÄŸunu, eÅŸinin de Ã¼nlÃ¼ bir cerrah olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Mahmure hanÄ±m tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan bir kadÄ±nmÄ±ÅŸ. Manevi oÄŸlunun kendisiyle ilgilendiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Maalesef tek baÅŸÄ±na da vefat ediyor. Åžu an Fatih itfaiye erleri hem bir minnet borcu duyuyorlar hem de mutlular ama dava o kadar uzun sÃ¼rdÃ¼ ki davanÄ±n sonunu gÃ¶remeyen mÃ¼vekkillerimiz oldu. Dava devam ederken beÅŸ mirasÃ§Ä± itfaiye eri vefat etti" ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°Z HER ZAMANKÄ° GÄ°BÄ° SIRADAN BÄ°R OLAY OLARAK BÄ°LÄ°YORDUK"

Mahmure Birsen SakaoÄŸlu'nu yangÄ±ndan kurtaran emekli itfaiye eri Ä°lyas KuÅŸaklÄ± da yaÅŸananlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"Santralden 'YangÄ±n var' diye anons geldi. Olay yerine vardÄ±k. 'Ä°Ã§eride biri var' diye, heyecan iÃ§erisinde bize iÃ§eride birinin olduÄŸunu sÃ¶ylediler. Biz hemen kurtarma timi olarak harekete geÃ§tik. YangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme timi de diÄŸer taraftan hareke geÃ§ti. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ katta yangÄ±n vardÄ±. Olay yerine Ã§Ä±ktÄ±k. Otomatik merdivenle yangÄ±n yerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda perdeler ve koltuklar yanÄ±yordu. Ä°Ã§eride yoÄŸun duman vardÄ±. CamlarÄ± kÄ±rÄ±p, iÃ§eriye girdim. YoÄŸun duman olduÄŸu iÃ§in ayakta durulmuyordu. Uzanarak olay yerindeki insana ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Bir ses duydum, o tarafa doÄŸru ulaÅŸtÄ±m. Â Yatakta yaÅŸlÄ± bir kadÄ±nÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Onu yataktan alarak, dairenin kapÄ±sÄ±na doÄŸru Ã§ektim. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen arkadaÅŸlarla beraber kurtardÄ±k. Ambulans bizimle her zaman gÃ¶reve gelir. Ambulansa verdik, kadÄ±n Ã§ok duman yutmuÅŸtu ve yorgundu. Hemen hava verilir. Biz sÃ¶ndÃ¼rme iÅŸlemlerine baÅŸladÄ±k. Biz her zamanki gibi sÄ±radan bir olay olarak biliyorduk. Ta ki 2004 yÄ±lÄ±na kadar. 2003 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda Mahmure ananÄ±n vefat ettiÄŸini sÃ¶ylediler. 2004 yÄ±lÄ±nÄ±n bahar ayÄ±nda bize miras kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. 'NasÄ±l olur, kimdir' diye araÅŸtÄ±rdÄ±k. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±za gÃ¶re bir baktÄ±k ki Mahmure Birsen SakaoÄŸlu, 2000 yÄ±lÄ±nda itfaiye kurtarmÄ±ÅŸ. 4 yaÅŸÄ±ndayken de yangÄ±ndan tulumbacÄ±lar kurtarmÄ±ÅŸ. 1936 TÃ¼rkiye gÃ¼zeli, Amerika'da doktorluk yapmÄ±ÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± olmayan bir aile. Mahmure anamÄ±zdan Allah razÄ± olsun. Bir anamÄ±z vardÄ±, bir tane daha oldu."

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