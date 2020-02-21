Türkiye günlerce Leyla Aydemir cinayetini konuşmuştu! Leyla Aydemir kimdir?

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 4 yaşındaki kızı Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolmuş, 18 gün sonra küçük kızın öldüğü ortaya çıkmıştı. Leyla'nın cesedine, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında ulaşılmıştı. Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir’in köyde konulduğu yere gidilemediği, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Leyla’nın anne-babası kaybolduğu ilk günlerde kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.



Küçük Leyla’nın öldüğünü fark eden kişi ya da kişilerin, sakladıkları yerden cansız bedeni alıp, dere yatağına attıkları üzerinde duruldu.



İddianameden



Tanık olarak dinlenen bir çocuğun fotoğraflarından teşhis ettiği M.A. Aydemir'in Leyla'yı kaçırdığını söylediğine yer verilen iddianamede, ayrıca gizli tanık "Yiğit"in de küçük çocuğun 21 AV 768 plakalı minibüsle kaçırıldığı belirtildi.



Gizli tanık "Yiğit"in ifadesinde, baba Nihat Aydemir'in kardeşi Y. Aydemir ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen iddianamede, ayrıca baba Aydemir'in aralarında yaşanan tartışmanın ardından B.D'nin "Yemin olsun ben sana ciğer acısını yaşatacağım, seni ciğerinle terbiye edeceğim" sözlerine yer verildi.