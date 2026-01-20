×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye günlerce konuşmuştu: İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücünün mü?

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#Rus Yüzücü#Nikolai Svechnikov
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 13:58

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cansız beden bulunduğu belirtildi. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

Gözden KaçmasınTürkiyenin en soğuk ilinde eğitim alıyorlar: İhtiyaç duyulduğunda gönderiyorlar Merkezi konumda olması sebebiyle burayı seçtikTürkiye'nin en soğuk ilinde eğitim alıyorlar: İhtiyaç duyulduğunda gönderiyorlar! 'Merkezi konumda olması sebebiyle burayı seçtik'Haberi görüntüle

Türkiye günlerce konuşmuştu: İstanbul Boğazında bulunan cansız beden Rus yüzücünün mü

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı. Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİstanbul Boğazındaki yarışmada kaybolmuştu... Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor: Dikkat çeken çip detayıİstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu... Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor: Dikkat çeken çip detayıHaberi görüntüle

SIRRI ADLİ TIP ÇÖZECEK

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu. Ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.

Türkiye günlerce konuşmuştu: İstanbul Boğazında bulunan cansız beden Rus yüzücünün mü

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülmüştü.

Gözden Kaçmasınİstanbul Boğazındaki yarışmada kaybolmuştu... Rus yüzücünün annesi oğlunu bulana para ödülü vereceğini duyurduİstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu... Rus yüzücünün annesi oğlunu bulana para ödülü vereceğini duyurduHaberi görüntüle

Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova "Herkese sesleniyoruz. Lütfen bu yarışa veya yarıştan sonrasında ait, onun bulunabileceği herhangi bir bilgi, görüntü varsa birisi eğer bir şey biliyorsa bize ulaşsın. Onu bulana 500 bin lira ödül vereceğiz çünkü o bizim oğlumuz, babamız her şeyimiz. Tüm imkanlarımızı toplayarak ödül vermeye hazırız." açıklamalarında bulunmuştu.

Gözden Kaçmasınİstanbul Boğazında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov en son böyle görüntülendiİstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov en son böyle görüntülendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Boğazı#Rus Yüzücü#Nikolai Svechnikov

BAKMADAN GEÇME!