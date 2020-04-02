MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
GeriGündem 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 02.04.2020 - 18:45,Son Güncelleme:/

'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

Twitter'da 'Türkiye Gerçekleri' isimli hesap üzerinden paylaşımlar yapan Mesut Aykin, FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

'Türkiye Gerçekleri' isimli Twitter hesabının sahibi Mesut Aykin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. Aykin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorguya alındı. Dün de Ankara Kuşu hesabının yöneticisi Oktay Yaşar gözaltına alınmıştı. SABAH

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle