Haber Giriş: 02.04.2020 - 18:45,
'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
Twitter'da 'Türkiye Gerçekleri' isimli hesap üzerinden paylaşımlar yapan Mesut Aykin, FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
'Türkiye Gerçekleri' isimli Twitter hesabının sahibi Mesut Aykin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. Aykin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorguya alındı. Dün de Ankara Kuşu hesabının yöneticisi Oktay Yaşar gözaltına alınmıştı. SABAH
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