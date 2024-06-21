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Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı... Meteoroloji, Bakan Özhaseki ve Prof. Dr. Şen'den peş peşe uyarılar! 'Uzun süre yağış yok

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#Meteoroloji #Sıcak Hava#Aşırı Sıcak
Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı... Meteoroloji, Bakan Özhaseki ve Prof. Dr. Şenden peş peşe uyarılar Uzun süre yağış yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 13:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Aşırı sıcaklarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" mesajını paylaştı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Uzun süre yağış yok" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı... Meteoroloji, Bakan Özhaseki ve Prof. Dr. Şenden peş peşe uyarılar Uzun süre yağış yok

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BAKAN ÖZHASEKİ'DEN UYARI: SICAKLIK NORMALLERİN 5 İLA 10 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından aşırı sıcaklara ilişkin uyarılarda bulundu.

İşte Bakan Özhaseki'nin paylaşımı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre;

Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklenmektedir.

Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.

Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı... Meteoroloji, Bakan Özhaseki ve Prof. Dr. Şenden peş peşe uyarılar Uzun süre yağış yok
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritası...

PROF. DR. ŞEN: UZUN SÜRE YAĞIŞ YOK

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Bugün Doğu Karadeniz bölgesinde yağmur, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın dışında önemli bir meteorolojik hadise yok. Uzun süre yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın 5-8 derece üzerinde devam ediyor. İstanbul 30'un altına, İzmir 35'in altına düşmeyecek" mesajını paylaştı.

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#Meteoroloji#Sıcak Hava#Aşırı Sıcak

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