Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu duyurdu: Şampiyona 11-12 Temmuz'da 5 ilde eş zamanlı yapılacak

Haberin Devamı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri Kadınlar ve Erkekler kategorisinde Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Tokat illerinde eş zamanlı olarak 11 – 12 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacaktır.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek olan Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri neticesinde 01 – 03 Ağustos 2026 tarihlerinde Kütahya’da Minikler ve Yıldızlar (Kadın – Erkek) Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ile 15 -16 Ağustos 2026 tarihlerinde Amasya’da Gençler ve Büyükler (Kadın – Erkek) Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası düzenlenecektir. Söz konusu Bölge Eleme Müsabakaları sonucunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonlarına bireysel ve takım sporcuları katılım sağlayacaklardır.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İki (2) gün sürecek yarışmalarda; 50 ilden 2820 civarında sporcu yarışacak. Sporcular Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Tokat illerinde eş zamanlı olarak yaş gruplarına göre; 25, 30, 35, 40, 50, 60 ve 70 metreye oklarını atarak minikler kategorisinde sıralama, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde eleme ve eleme atışları ile tamamlayacaktır. Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki Geleneksel Okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacaktır.

Müsabakalar esnasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebilmekte olup, teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılmaktadır. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılmamaktadır. 11 ve 12 Temmuz 2026 tarihlerinde Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kadın – Erkek kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlenecektir.

Federasyon Başkanımız Sayın Cengiz TOKSÖZ; 11 Temmuz 2026 tarihinde Bursa’da ve 12 Temmuz 2026 tarihinde Tokat’da yapılacak olan ve protokolünde yer alacağı madalya törenlerine katılacaktır. Ülkemizde Geleneksel Okçuluk müsabaka ve kıyafet kuralları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenmektedir.