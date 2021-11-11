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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

#Lütfü Türkkan#İYİ Parti#Bingöl
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, "hakaret ve sövme" ile "şehit yakınları ile gazilerin tahkir edilmesi" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

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Aylar, şehit İsa Gümren'in diğer kardeşi Orhan Gümren ve vakıf üyelerinin katılımıyla Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Şehit yakınına Lütfü Türkkan tarafından küfredilmesini şiddetle kınadıklarını belirten Aylar, "Türkkan'ın TBMM'nin üyesi olması utanç vericidir. Grup Başkanvekilliğinden istifa etmesi yetmez, önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelidir." dedi.

Olayın, milletin vicdanında mahkum edildiğini belirten Lokman Aylar, Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Başkan Aylar, şunları söyledi:

"Şehit ve gazi aileleri olarak bizler buradan tüm siyasi partilere ve onların liderlerine diyoruz ki, bu çirkin olay en ağır şekilde cezalandırılsın yoksa biz şehit ve gaziler olarak son nefesimize kadar bu çirkin söylem ve eylemi her platformda dillendirecek ve protestolarımızı sokaklarda yapmaya devam edeceğiz."

Vakıf adına suç duyurusunda bulunan Avukat Barbaros Yılmaz ise "Bugün itibariyle, hem cezai hem hukuki hem de Meclisimizin alacağı karar neticesinde ve gördüğünüz gibi kamuoyu önünde de gerekli, hukuki ve adli işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz." dedi.

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Şehit İsa Gümren'in diğer kardeşi Orhan Gümren de her vatandaşın siyasetçileri eleştirme hakkı olduğunu kaydederek, "O benim oyumla milletvekili olmayı biliyorsa, bu tür şeylere açık olması gerekir. Eğer açık değilse yapmayacaksın." sözlerini sarf etti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın iyi niyetli olmadığını söyleyen Gümren, "Bir de utanmadan yalan söylüyor. Bir gün sonra kendi parti arkadaşlarından özür diliyor, kamuoyundan özür diliyor. Ya sen kime hakaret ettin? Sen benim bacıma ettin, sen bana ettin. Meral Akşener de bir parti başkanı olarak bununla alakalı hiçbir kelime söylemedi." şeklinde konuştu.

Milli Egemenlik Parkı'nda yapılan açıklamaya, Nevşehir ve Kahramankazan'dan da şehit aileleri katıldı. Katılımcılar ellerinde, Lütfü Türkkan'ı istifaya davet eden pankartlar taşıdı.

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#Lütfü Türkkan#İYİ Parti#Bingöl

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