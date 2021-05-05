Türkiye Finans 2021 çalışma saatleri - Türkiye Finans kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Türkiye Finans öğle arası ve hafta sonu açılış/kapanış saati

Türkiye Finans ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

TÜRKİYE FİNANS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Türkiye Finans 08:30- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Türkiye Finans, 12:00-13:00 saatleri arasında ise öğle arasına giriyor.

TÜRKİYE FİNANS HAFTA SONU AÇIK MI?

Türkiye Finans, Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir. Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

TÜRKİYE FİNANS ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Türkiye Finans; %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ile 1985-2001 yılları arasında Faisal Finans Kurumu adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan Family Finans’ın 2005 yılında ortaklığıyla kurulmuştur.

Birleşmeyi takiben güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşan banka, hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmiştir. 2008 yılında, The National Commercial Bank tarafından çoğunluk hissesi satın alınan Türkiye Finans Katılım Bankası, bu tarihten sonra değişim ve atılım dönemine girmiştir. 5 ülkede yatırımları bulunan, Suudi Arabistan’ın ilk ve en büyük bankası The National Commercial Bank’in yüzde 67.03 hisse ile hâkim ortağı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektörünün öncü oyuncularındandır. Türkiye Finans’ın Yurt içinde 277 adet şubesi bulunmaktadır.

TÜRKİYE FİNANS 2021 ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 08:30- 17:00

Öğle arası: 12:00- 13:00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalı

Türkiye Finans merkez binası, Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Türkiye Finans merkez şubesine 0216 676 20 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 676 29 05​ faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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