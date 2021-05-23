Türkiye Filistinli çocukları unutmadı

81 ilden bağışlanan ikinci el ve yeni ürünlerin 31 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Dönüşüm Pazarı’nda satılması planlandı.

İLK DESTEK EMİNE ERDOĞAN’DAN

Dönüşüm Pazarı’na ilk destek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan geldi. Kıyafetlerini, tablolarını ve çeşitli eşyalarını Filistinli çocuklar için bağışlayan Emine Erdoğan, “Saldırılardan sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. Bugün gözyaşı döken her Filistinli çocukla biz de gözyaşı döküyoruz. Kudüs’teki her bir çocuğun acısını yüreğimizde hissediyoruz” dedi. Emine Erdoğan’ın yanı sıra Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Arzu Sabancı gibi çok sayıda ünlü isim de Filistinli çocuklar için çarşıya bağışta bulundu.

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