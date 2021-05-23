MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye Filistinli çocukları unutmadı
GeriGündem Türkiye Filistinli çocukları unutmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye Filistinli çocukları unutmadı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Türkiye Filistinli çocukları unutmadı

Togem-Der geliri Kudüs’teki Filistinli çocuklara bağışlamak için ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ kurdu.

81 ilden bağışlanan ikinci el ve yeni ürünlerin 31 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Dönüşüm Pazarı’nda satılması planlandı.

İLK DESTEK EMİNE ERDOĞAN’DAN

Dönüşüm Pazarı’na ilk destek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan geldi. Kıyafetlerini, tablolarını ve çeşitli eşyalarını Filistinli çocuklar için bağışlayan Emine Erdoğan, “Saldırılardan sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. Bugün gözyaşı döken her Filistinli çocukla biz de gözyaşı döküyoruz. Kudüs’teki her bir çocuğun acısını yüreğimizde hissediyoruz” dedi. Emine Erdoğan’ın yanı sıra Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Arzu Sabancı gibi çok sayıda ünlü isim de Filistinli çocuklar için çarşıya bağışta bulundu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi