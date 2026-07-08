Türkiye F-35'leri alacak | ABD Başkanı Trump: İran’ı dün akşam sert vurduk, İran ile ateşkes bitti

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ABD Başkanı Trump, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün akşam yapılan İran saldırısı hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “İran ile ateşkes bitti.” dedi. Trump aynı zamanda Türkiye'nin F-35'leri alacağını söyledi.

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"İRAN İLE ATEŞKES BİTTİ"

İran ile mutabakata değinen Trump, "(İran'la mutabakat) Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." diye konuştu.

Trump, "Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin? Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti." ifadelerini kullandı.

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ABD'li müzakerecilerle konuşacağını belirten Trump, "Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar. Bir anlaşma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaşmamız olur." şeklinde konuştu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mark’a teşekkür etmek istiyorum. NATO’dan çok memnun değilim

"İSPANYA KORKUNÇ BİR ÜLKE"

İspanya gerçekten korkunç bir NATO müttefiki. İspanya ile hiçbir ilişkim olmasını istemiyorum. İspanya en çok öene çıkan ve başka ülkelerde var kötü davranan. İspanya net bir şekilde kötü davranıyor. ‘Lütfen sizinle ticaret yapmak istiyoruz’ diye geri gelecekler.

"ONLARI ARADIM VE YARDIM ETMEDİLER"

Geçtiğimiz kısa vadede 1 trilyon dolar harcadık. Bu ülkeleri Rusya’dan korumak için. Mark sorunlarımı anlıyor. Bunu bir şekilde çözeceğiz. NATO’nun yüzde 100’ünü karşılıyorduk. Bazı ülkeler hiçbir şey ödemiyordu. İngiltere’yi aradım Almanya ile konuştum yardım etmek istemediler. Bazı küçük ülkeler yardımcı olmak istedi. Onlarda çok kırılgan olduğu için

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NATO’ya karşı öfkeli olsam da milyonlarca dolar ödüyor olsam da adil olmadıklarını söylüyorum. Böyle bir liderleri olduğu için NATO çok şanslı.

"TÜRKİYE F-35’LERİ ALACAK"

Erdoğan'ı çok seviyorum. Netanyahu'yu da çok seviyorum. Türkiye F-35'leri alacaklar. Türkiye'nin çok yeni ve güçlü bir ordusu var. Netanyahu'ya bunu söyledim. Ben olmasam belki karşı tarafta İran Savaşı'na dahil olurdu. Ben varım diye tarafsız kaldığını Netanyahu'ya söyledim.

Başkan Şii’den çok memnunum. Tiktok’un çok kritik önemli olduğunu söylediler. Oradaki sayılara baktığınız zaman birinci benim. En çok izlenen benim. Tiktok çok tehlikeli diyorlar ama 4 milyar izleme aldım. En çok sevilen benim.

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GRÖNLAND MESELESİ

Bütün dünyanın güvenliği için orayı istiyoruz. Danimarka bir günde Hitler tarafından yenildi. Grönland biz kurtardık ve geri verdik.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin öne çıkan sözleri:

Ben İran'la ilgili konuşmak istiyorum öncelikle. İran konusunda sizin yanınızdayım. İran'ın nükleersizleştirilmesini destekliyorum. Bu İsrail için de çok önemliydi.

İspanya da aslında yüzde 2 oranında savunma harcamasında bulunarak olumlu bir adım attı. Grönland'la ilgili Davos'ta bir anlaşma yaptınız, bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamaya çalışacağım.