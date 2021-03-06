Türkiye evlatlarına ağlıyor

Bingöl’den kalkan ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için önce Elazığ’da uğurlama töreni yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı tören sonrasında şehitlerin cenazeleri devlet töreni için askeri uçakla Ankara’ya gönderildi.

‘BÖYLE Mİ GELECEKTİN’

Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen devlet töreni sonrasında Korgeneral Osman Erbaş, İstihbarat Albay Şentürk Aydınyer, Kara Pilot yüzbaşılar Gökhan Uysal ve Tayfun Kureş ile Bakım Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun naaşları, Cebeci Askeri Mezarlığı’na getirildi. Toprağa verilen cenazelerin sarılı olduğu Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından ailelere teslim edildi.

Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun cenazesi de memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi. Cenazede şehidin üç çocuğu ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi. 5 aylık oğulları İbrahim’le cenazeye katılan şehidin eşi Elif, “Böyle mi gelecektin” diye gözyaşı döktü.

ERBAŞ KOMUTAN FETÖCÜLERİN KORKULU RÜYASIYDI





Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında, darbecilere karşı direnişin önemli isimleri arasında yer almıştı. Korgeneral Osman Erbaş’ın, hain darbe girişimini yapan FETÖ’ye karşı söylediği, “Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil, katiller” sözleri hiçbir zaman akıllardan çıkmadı.

İHA UZMANIYDI

Erbaş, yerli ve milli silahlı/silahsız insansız hava araçlarının (SİHA/İHA) geliştirilmesine büyük destek verdi. 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaptığı 2010’da terör operasyonlarında İHA’ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı.

PARLAK SİCİLE SAHİPTİ

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 1962 yılında doğan Erbaş, 2017’de korgeneralliğe terfi ettikten sonra Elazığ’da konuşlu 8. Kolordu Komutanı oldu. Bir süre önce annesi Cemile Erbaş’ı kaybeden Korgeneral Erbaş, evli ve iki çocuk babasıydı.

VASİYETİ AĞLATTI





Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin İzmir’in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi’nde yaşayan ailesinin evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Demirci’nin ailesine, şehit olması halinde babasının Kayseri’deki mezarının yanına defnedilmek istediğini söylediği ortaya çıktı.

3 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU





Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz’ın (28) Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. 1’i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Yılmaz’ın 3 aylık Tayfur adında bir oğlu olduğu öğrenildi.

5 AYLIK OĞLU YETİM KALDI

Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in (29) acı haberi Afyonkarahisar’da yaşayan ailesini yasa boğdu. Şükrü ve Elif Karadirek’in 7 Eylül 2019 tarihinde evlendikleri ve çiftin 5 aylık İbrahim Aras adında erkek çocukları olduğu öğrenildi.