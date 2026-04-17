Türkiye evlatlarına ağladı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 07:00

Okulda aynı sıraları paylaştıkları arkadaşları tarafından katledilen öğrenciler ve öğretmen Ayla Kara, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

KORKUNÇ saldırıda vurularak hayattan koparılan 5. sınıf öğrencileri 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül, Furkan Sancak Balal, Şuranur Sevgi Kazıcı, Belinay Nur Boyraz, Adnan Göktürk Yeşil, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik ile matematik öğretmeni Ayla Kara’nın (55) cenazeleri, dün öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları ve dualarla defnedildi. Törende gözyaşı döken Adnan Göktürk’ün annesi Sonay Yeşil, “Oğlum servise binerken el salladı, vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi. Baba Cevdet Yeşil ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, “Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum” diye ağıt yaktı.

Kahramanmaraş’taki cenaze törenlerinden ağıtlar ve feryatlar yükseldi.

4 ARKADAŞ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Furkan Sancak Balal’ın cenaze törenine katılan dershanedeki matematik öğretmeni Muhammet Barış Akdağ da öğrencisinin tabutu başında gözyaşı döktü, “Sadece vefat eden Furkan değil, tüm öğrenciler bizim öğrencimiz. Hiçbirinin birbirinden ayrı yanı yok. Furkan yaşının çok üzerinde bir çocuktu. Bambaşka bir çocuktu. Ben hayatımda böyle bir çocuk tanımadım. Tarifsiz bir çocuktu. Rabbim cennette buluşmayı nasip etsin” dedi. Saldırıda can veren Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik’in cenazeleri yan yana toprağa verildi.    

KAHRAMAN ÖĞRETMENE ACI VEDA

Saldırıda öğrencilerine siper olan ve 3 kurşunla hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın (55) cenazesi, Tekir Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından Ayla öğretmenin tabutunun kaldırıldığı sırada öğretmen arkadaşlarından biri “Ölmek istemiyoruz” diye bağırdı. Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yâr ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ancak mezarı geldi. Allah’ım şehitlik mertebesine ulaştırsın” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
