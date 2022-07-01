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Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı

#Dışişleri Bakanlığı#Ermenistan#Sınır

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca, doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerine mutabakata varıldığı aktarıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, bugün Viyana'da gerçekleştirilmiştir.

Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır."

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#Dışişleri Bakanlığı#Ermenistan#Sınır

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