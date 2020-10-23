Türkiye Ermenileri tarihinde bir ilk: Devletin zirvesi Esayan’ın cenaze törenindeydi

Tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Esayan için dün İstanbul Kumkapı’daki Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan tarafından karşılanan Erdoğan çifti, tören öncesi Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni ziyaret etti, ardından da kiliseye geçti. Erdoğan çifti, Esayan’ın kız kardeşleri Sima Esayan, Nergis Erdik, Arşulus Agopyan, Nadia Esayan Kocatanasis ve yeğeni Zeynep Gürkut’a başsağlığı diledi. Tören kilise çanının çalmasıyla başladı. Cenaze duasının ardından Maşalyan bir konuşma yaptı.

‘MİLLETİ SADIKA’

Esayan’ın 1400 yıldır Müslümanlarla birlikte yaşama tecrübesi olan Ermeni halkının bir üyesi olduğunu hatırlatan Maşalyan, şöyle konuştu: “Mensubu olduğu ülkeyi ve vatanı varlığının bir kutsalı olarak görmek, sadakat ve bağlılıkla devletine, milletine hizmet etmek, sevincini ve gönencini, üzüntü ve tasayı aynı bayrak altında yaşamak ve hep birlikte mutlu bir ülke oluşturmak ülküsünü benimsedi. Bu topraklarda ‘Milleti Sadıka’ olmanın özü ve anlamı budur.”

Erdoğan’a ve devlet ricaline kilisedeki törene katılmasından dolayı teşekkür eden ve bunun tarihte ilk olduğunu söyleyen Maşalyan, şöyle devam etti: “Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni kilisesinde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Bu esasında emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür. Savaşın kara bulutlarının dağılması için Rabbim sizi bir barış ve selamet elçisine dönüştürsün. Sağlık ve afiyetiniz için Ermeni vatandaşlarınız her daim duacıdır.”

MÜCADELE VE SİYASET İNSANIYDI

Maşalyan’ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise özetle şunları söyledi: “Markar deyince aklımızda bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyor. Türkiye’de yerli ve milli duruşla aydın sıfatı kazanmanın, kökenle, dinle veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mutat örneklerinden biriydi. İçinden geçtiğimiz şu tarihi günler, tüm entelektüel birikiminin halkına ve insanlığa hizmete adama erdemini hepimize bir kez gösteriyor. Böyle bir mücadele ve siyaset insanı olan Markar’ın vefatı gönüllerimizle birlikte fikir dünyamızda da bir boşluk oluşturmuştur. Ermeni cemaatimizin arasından sevgili Markar’ın boşluğunu doldurmaya aday ülke ve millet sevgisiyle kendini yetiştiren nice gençlerin bulunduğuna inanıyorum. Maşalyan’ın konuşması da çok çok güçlü bir konuşmaydı. Kendilerini, bu konuşmada söyledikleri sebebiyle milletim adına tebrik ediyorum. Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz.”

AK PARTİ KURMAYLARI CENAZEDEYDİ

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Törende CHP’yi temsilen Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay yer aldı.

TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan’ın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı dini tören, Başpiskopos Aram Ateşyan tarafından yönetildi.

Törenin ardından Markar Esayan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınıp kilise dışına taşındı. Esayan, Şişli’deki Ermeni mezarlığında toprağa verildi.