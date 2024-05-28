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Türkiye Entelektüel Oyunları’nın kazananları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Entelektüel Oyunları#Bilgi Yarışması#Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Entelektüel Oyunları’nın kazananları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nda final heyecanı yaşandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen ve 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takımın başvurduğu yarışmanın finali, 26 Mayıs’ta Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmanın birincisi, Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören Perçem Namver ve Ayşe Zehra Tekin oldu. Öğrenciler, bu zaferle 100 bin TL’lik ödülü de kazandılar. İkincilik ödülü olan 50 bin TL’yi, Sinop’ta Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynep Sena Şahin ve Nida Nur Demirel kazandı. Bursa BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi’nden Muhammed Zübeyr Türkten ve Abdulsamet Demir de üçüncülükle 30 bin TL para ödülünü de kazandılar.

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#Türkiye Entelektüel Oyunları#Bilgi Yarışması#Milli Eğitim Bakanlığı

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