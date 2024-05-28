Türkiye Entelektüel Oyunları’nın kazananları belli oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen ve 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takımın başvurduğu yarışmanın finali, 26 Mayıs’ta Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmanın birincisi, Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören Perçem Namver ve Ayşe Zehra Tekin oldu. Öğrenciler, bu zaferle 100 bin TL’lik ödülü de kazandılar. İkincilik ödülü olan 50 bin TL’yi, Sinop’ta Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynep Sena Şahin ve Nida Nur Demirel kazandı. Bursa BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi’nden Muhammed Zübeyr Türkten ve Abdulsamet Demir de üçüncülükle 30 bin TL para ödülünü de kazandılar.