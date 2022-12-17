Türkiye enerji merkezi olacak... Putin'le konuştuk adımları atıyoruz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Silivri’de BOTAŞ’a ait Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi’nin kapasite artış törenine katıldı. Tesisin yeni kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük doğalgaz depolama tesisi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

“Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’mizin açılışını yaptığımız yeni fazıyla 4.6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü açılışla birlikte Silivri Avrupa’daki en büyük yeraltı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Silivri doğalgaz depolama tesisimiz günlük 45 metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Yani tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin 4’te birini tek başına karşılayabilecektir. Ankara Tuz Gölü’ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız. Ülkemizin bu yılki toplam doğalgaz tüketiminin 53 buçuk milyar metreküp olacağı göz önüne alındığında Silivri’de ulaştığımız 4.6 milyar metreküplük ve Tuz Gölü’nde hedeflediğimiz 5.4 milyar metreküplük kapasitesinin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

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TÜRKMENİSTAN’DAKİ ZİRVE

Ancak özellikle doğalgazda hem konutların hem sanayinin hem elektrik üretim tesislerinin ihtiyacını karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün değildir. Neredeydik bu hafta? Türkmenistan’da. Türkmenistan’dan ülkemize gerek doğalgaz gerekse enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi yapmıştık. Üçlü bir zirve yaptık. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan olarak başarılı bir zirveden sonra hamdolsun aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk.

SAROS DA AÇILINCA...

Hedefimiz ülkemizin, sahip olduğu 7 doğalgaz boru hattı, ikisi yüzer, 4 enerji tesisi, 15 giriş noktası ve diğer avantajlarıyla dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri haline dönüşmesidir. Türk Akım projesiyle, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Macaristan’a gaz akışı sağlıyoruz. TANAP projesi üzerinden de bugün Avrupa’ya 18 buçuk milyar metreküp gaz sevkıyatı yaptık. LNG yatırımlarımız ve gaz depolama tesislerimiz ülkemizin gaz güvenliğinin temini yanında enerji ticaretimize de olumlu etkileri olan gelişmelerdir. Saros’taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Sayın Putin’le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Böylece özellikle Trakya, doğalgazda bir hub haline gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımızı, bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz.

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540 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV KEŞFİ

Hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı hamdolsun bugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85’ine yakınını doğalgaza kavuşturduk. Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz’de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkartacak ardından daha büyük keşifler ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz.”

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Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan , eski Bakan Mehmet Şimşek ve Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu kurdeleyi birlikte kesti.

İSTANBUL’UN 1 YILLIK GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’nde şu bilgileri verdi: “İstanbul’daki konutların 1 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek nitelikte. Karadan 3 kilometre ileride platformlar kurduk. 75 milyon metreküpe kadar geri üretim kapasitesiyle milli doğalgaz şebekemize gaz basabilecek durumda.

KIŞ TÜKETİMİNİN 4’TE BİRİ DEPOLANIR

Kendi alanında Avrupa’nın en büyüğü, 4.6 milyar metreküp kapasiteye ulaşan tesisimiz yoğun kış günlerindeki gaz ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına karşılayabilecek durumda. Tesis tüm elektriğini 4.2 mw’lık rüzgâr enerjisinden karşılıyor.”