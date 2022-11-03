Türkiye enerji merkezi olacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin sorulara özetle şu yanıtları verdi:

FİYATTA REKABET EDECEK

“(Togg) Her şeyden önce orası fabrika değil mi? Hani diyorlar ya fabrika nerede diye. Burası fabrika. Şimdiden fiyat sormaya başladılar. Aceleci olmayalım, Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımını atacağız. ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlara.

LİDER DİPLOMASİSİ DİYORUZ

Kişisel ilişkiler diplomaside en önemli netice getirici adımlar. O olmazsa siz bu netice getirici adımları atamazsınız. Bunun adına biz lider diplomasisi diyoruz. Herkes öyle lider olamıyor. Her şeyden önce lider diplomasinin başarmak çok önemli. Dün biz Scholz ile görüştük. Ardından Putin ile görüştük. Her ikisiyle yaptığım görüşme birbirinin tamamlayıcısıydı. Olaf bile bir ay önce farklı noktadaydı şimdi daha farklı noktada. Görüşmeler deneyim kazandırdığı gibi bir de bakıyor ki Putin öyle üzerine gitmekle geri adım atacak birisi değil.

Haberin Devamı

3. NÜKLEER SANTRAL

2023 sonları ya da 2024 başlarında Akkuyu’yu açacağız. Sayın Putin ile Sinop Nükleer santralını konuştum. Onun dışında üç üniteyi ardı ardına belli aralıklarla açacağız. Sinop’ta yeni dörtlü üniteyi inşa edeceğiz. Bir Akkuyu, bir Sinop üçüncüyü farklı merkezde çalışıyorlar. Bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız.

BÖYLE BİR DENSİZLİK OLUR MU?

(Kılıçdaroğlu’nun iddiaları) Bay Kemal, Amerika’daki 8 saatlik ortadan kaybolmasının gizemini bu iftiralarıyla aydınlığa kavuşturuyor. Kendisine ezberlettiklerini konuşmaya başladı.

1 hafta 10 gün içerisinde öyle bir edepsizlik ki arka arkaya. CHP zihniyeti bizim silahlı kuvvetlerimize hakaret etti. Bir taraftan kimyasal silah dediler. Bir de Türkiye Cumhuriyeti devletini maalesef uyuşturucu kaçakçılığıyla cari açığını kapatıyor iftirasını attılar. Böyle bir densizlik olur mu? Utanmadan sıkılmadan cari açığı uyuşturucu ticaretiyle kapattığımızı söylüyor. Ya varsa elinde bir delil çıkarsın konuşursun. Sen şu anda ne yapıyorsun, uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun. Senin içinde kuru, sulu içenler var. AK Parti iktidarına bu yakıştırmayı yapamazsın. Güneydoğu’da verdiğimiz mücadele hep uyuşturucu ile.

Haberin Devamı

Şu anda tutuklanmış Tabipler Odası Başkanı’nı savunuyor. O kadın, sen bu yakıştırmayı benim nasıl silahlı kuvvetlerime yaparsın ya... Bay Kemal de savunuyor, başka savunan da yok. Yargıda da bunları kovalamaya devam edeceğiz.

ÖMRÜ FAZLA DEĞİL

Bunlar Millet İttifakı diyerek millete ihanet ediyor. Onun adı illet veya zillet. Yakında o zillet ittifakı zaten dağılacak, ömrü fazla uzun değil onların, olmaz da. Renkleri çok farklı, çok değişken. Seçim meydanlarında birinin söylediğini öbürü reddedecek. Biz hedefimize kilitlenmişiz. Türkiye’nin Yüzyılında Bahçeli ile beraberiz, inşallah beraber de seçime gireceğiz. Bütün köyleri ilçeleri Sayın Bahçeli ve ekibi dolaşıyor. Biz mitingler yapmaya devam ediyoruz.”

Haberin Devamı

YILBAŞINDAN SONRA

Sağlıklı bir ekonomi ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye tarihinin en büyük, büyüme dönemlerini yaşıyor. Önümüze enflasyonu çıkarıyorlar. Yılbaşından sonra tekrar konuşacağız inşallah. Faizi biz tek haneli rakama doğru çekiyoruz. Yatırımda kamu bankalarımız teşvik edici olacaklar. Çünkü yatırımı başaracağız ki istihdamı artıralım. İstihdamda ciddi bir sıçramayı yakaladık. Bizim şu anda cari açığımız nereden kaynaklanıyor, ağırlıklı olarak petrolden kaynaklanıyor. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde fiyat politikalarını da görüşerek orada olumlu istikamette adımı atabileceğiz.

BURADAN TAVİZ VEREMEYİZ

(Anayasa değişikliği) Güçlü milletler güçlü ailelerden teşekkül eder. Bu milletin aile yapısını bozmak, buna leke sürmek kimsenin haddine değildir. Bizler Cumhur İttifakı olarak ailenin saygınlığını ortaya koyacağız. Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmadan koruyacağız. Buradan taviz veremeyiz.

Haberin Devamı

(Yunanistan) Türkiye’ye yönelik tutumun izahı da kabulü de mümkün değil. Yunanistan’ın aklını başına alması lazım. Tahrik ve provakasyonlarla bir yere varamazlar.”

DAĞITIM TRAKYA’DAN YAPILACAK

“Gaz merkeziyle alakalı olarak Putin’le yaptığımız görüşmede; Enerji Bakanlığımız kapsamlı çalışmayı muhataplarıyla yapıyorlar. Büyük ihtimalle Türkiye bu işin hub’ı (merkez) oluyor. En yakın merkez olarak TRAKYA Bölgesi görülüyor. Oradan çıkış ve Avrupa’ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Bu ilk tespitler. Merkez olmak için tek kaynak yeterli olmaz. Bizim mesela Azeri gazıyla alakalı hatlar da var. Son Azerbaycan’a gidişimde İlham Bey’le bunları etraflıca görüştük. Oralardan da alacağız. Depoloma tesislerimizi kuracağız. Karadeniz’deki gaz keşifleri bize ayrı güç katacak. Bütünleştikten sonra Sakarya gaz sahasında 540 milyar metreküplük keşfimiz var.”

Haberin Devamı

OLUMSUZ YAKLAŞIM ALMADIM

“Sağolsun şu ana kadar ne Sayın Putin’den ne Zelenski’den olumsuz yaklaşım almadım. Hepsi olumlu yaklaştı. Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğimiz anda 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Gerek Putin ile gerek Zelenski ile görüşmeleri yapıyoruz. Rusya’nın başı olacaksınız ve kalkıp böyle saldırılara evet diyeceksiniz, mümkün değil. Ama bizimle; dün aradım bugün 12’den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Biz bununla kalmayalım gübreyi de açalım dedik. Hem tahıl hem gübre. Bunlarla beraber birşeyi daha bağladık. Dedi ki ‘örneğin Cibuti, Somali, Sudan buralarda insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara bu tahıl naklini yapalım.’ ‘Endişe etme’ dedik, biz bunu planlayacağız. İstanbul’daki merkezden bu işi takip edeceğiz. Tahılın yüzde 46’sı zengin ülkelere gitti.”