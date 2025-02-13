Türkiye-Endonezya-Malezya üçgeni

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ENDONEZYA NEDEN KRİTİK

* Türkiye, Endonezya’ya zırhlı araçlar, İHA ve hava savunma sistemleri ihraç ediyor.

* ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan gibi savunma sanayisi devleri, Endonezya ile ortak projeler yürütüyor.

* Özellikle Altay tankı ve KAPLAN MT tankı projesi, iki ülke arasında savunma işbirliğinin önemli bir örneği.

* Ticaret hacmi 3 milyar doları aşıyor, ancak hedef 10 milyar dolar.

* Türkiye ve Endonezya arasındaki işbirliği stratejik ortaklık seviyesine yükseliyor.

ENVER İBRAHİM’İN MÜCADELESİ VE ANKARA’NIN ETKİSİ

* Malezya ile Türkiye arasındaki ilişkiler yalnızca ticaret ve savunma sanayisi işbirlikleriyle sınırlı değil.

* Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in siyasi geleceği, bölgesel dengeler kadar Türkiye ile olan ilişkilerden de etkilenebilir.

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* Malezya’da siyaset, koalisyon dengeleri ve bölgesel güç mücadeleleri nedeniyle oldukça karmaşık. Enver İbrahim’in başbakan olarak kalabilmesi için içeride ve dışarıda güçlü ortaklara ihtiyacı var. İşte burada Türkiye devreye giriyor.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim’i İslam dünyasında önemli bir figür olarak destekliyor

* Malezya’nın bağımsız dış politika yürütmesi konusunda Türkiye ile ortak hareket etmesi, Enver İbrahim’in içerideki pozisyonunu güçlendiriyor.

* Türkiye’nin Malezya’daki savunma sanayisi projeleri ve ticari yatırımları, Enver İbrahim hükümetine ekonomik avantaj sağlıyor.

* Malezya, Türk savunma sanayisi ürünlerine ilgi gösteriyor.

* Türkiye’nin İHA ve SİHA ihracatı, Malezya’nın askeri modernizasyon sürecinde önemli bir yere sahip.

KALBİMİN TEK SAHİBİNE

* Enver İbrahim ziyaretin asıl bombasını Instagram’da patlattı.

* İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısı eşliğinde Erdoğan ile 5 kare fotoğrafını paylaştı.

* İbrahim’in Türkiye ve Erdoğan sevgisi her kareye yansımış.

* ‘Ellerimiz bir’ sözüne ise iki liderin birbirine uzanan elleri denk getirilmiş.

TOGG’DAKİ MUHABBET

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ve Endonezya’da liderlere Togg hediye etti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Instagram paylaşımı yine çok konuşuldu:

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* İbrahim: Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım.

* Erdoğan: Niye?

* İbrahim: E ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil ki.

* Bilal Erdoğan: E inelim o zaman.

Bu diyalogların da altında müzik var, üstelik emojiler de kullanılmış. Kısacası Malezya Başbakanı belli ki Instagram’ı seviyor.



