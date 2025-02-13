Türkiye-Endonezya-Malezya üçgeni

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ENDONEZYA NEDEN KRİTİK
* Türkiye, Endonezya’ya zırhlı araçlar, İHA ve hava savunma sistemleri ihraç ediyor.
* ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan gibi savunma sanayisi devleri, Endonezya ile ortak projeler yürütüyor.
* Özellikle Altay tankı ve KAPLAN MT tankı projesi, iki ülke arasında savunma işbirliğinin önemli bir örneği.
* Ticaret hacmi 3 milyar doları aşıyor, ancak hedef 10 milyar dolar.
* Türkiye ve Endonezya arasındaki işbirliği stratejik ortaklık seviyesine yükseliyor.
ENVER İBRAHİM’İN MÜCADELESİ VE ANKARA’NIN ETKİSİ
* Malezya ile Türkiye arasındaki ilişkiler yalnızca ticaret ve savunma sanayisi işbirlikleriyle sınırlı değil.
* Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in siyasi geleceği, bölgesel dengeler kadar Türkiye ile olan ilişkilerden de etkilenebilir.
* Malezya’da siyaset, koalisyon dengeleri ve bölgesel güç mücadeleleri nedeniyle oldukça karmaşık. Enver İbrahim’in başbakan olarak kalabilmesi için içeride ve dışarıda güçlü ortaklara ihtiyacı var. İşte burada Türkiye devreye giriyor.
* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim’i İslam dünyasında önemli bir figür olarak destekliyor
* Malezya’nın bağımsız dış politika yürütmesi konusunda Türkiye ile ortak hareket etmesi, Enver İbrahim’in içerideki pozisyonunu güçlendiriyor.
* Türkiye’nin Malezya’daki savunma sanayisi projeleri ve ticari yatırımları, Enver İbrahim hükümetine ekonomik avantaj sağlıyor.
* Malezya, Türk savunma sanayisi ürünlerine ilgi gösteriyor.
* Türkiye’nin İHA ve SİHA ihracatı, Malezya’nın askeri modernizasyon sürecinde önemli bir yere sahip.
KALBİMİN TEK SAHİBİNE
* Enver İbrahim ziyaretin asıl bombasını Instagram’da patlattı.
* İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısı eşliğinde Erdoğan ile 5 kare fotoğrafını paylaştı.
* İbrahim’in Türkiye ve Erdoğan sevgisi her kareye yansımış.
* ‘Ellerimiz bir’ sözüne ise iki liderin birbirine uzanan elleri denk getirilmiş.
TOGG’DAKİ MUHABBET
* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ve Endonezya’da liderlere Togg hediye etti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Instagram paylaşımı yine çok konuşuldu:
* İbrahim: Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım.
* Erdoğan: Niye?
* İbrahim: E ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil ki.
* Bilal Erdoğan: E inelim o zaman.
Bu diyalogların da altında müzik var, üstelik emojiler de kullanılmış. Kısacası Malezya Başbakanı belli ki Instagram’ı seviyor.