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Türkiye EMK nedir?

#Türkiye EMK#Türkiye EMK Nedir
Türkiye EMK nedir

Türkiye EMK olarak bilinen ve Türkiye Hayat Emeklilik ifadesinin kısaltması olan kuruluş, 2020 yılı itibariyle faaliyete başladı. Peki, Türkiye EMK nedir? İşte, Türkiye EMK hakkında detaylar

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27 Ağustos 2020 itibarıyla faaliyet göstermeye başlayan Türkiye Hayat Emeklilik, 18 bölge müdürlüğü, 100'e yakın butik acentesi, 5.000'e yakın banka şubesi ile hizmet vermektedir. Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile birleşmesiyle kurulmuştur. Çatı markası Türkiye Sigorta olan Türkiye Hayat Emeklilik’in ana hissedarı, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi'dir. Bireysel emeklilik (BES), otomatik katılım, hayat ve ferdi kaza sigortası türlerinde hizmet vermektedir.

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#Türkiye EMK#Türkiye EMK Nedir

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