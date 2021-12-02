Türkiye EMK nedir?

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27 Ağustos 2020 itibarıyla faaliyet göstermeye başlayan Türkiye Hayat Emeklilik, 18 bölge müdürlüğü, 100'e yakın butik acentesi, 5.000'e yakın banka şubesi ile hizmet vermektedir. Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile birleşmesiyle kurulmuştur. Çatı markası Türkiye Sigorta olan Türkiye Hayat Emeklilik’in ana hissedarı, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi'dir. Bireysel emeklilik (BES), otomatik katılım, hayat ve ferdi kaza sigortası türlerinde hizmet vermektedir.