Türkiye emin ve ehil ellerde

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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye Yüzyılı’nın inşası için gece gündüz koşturuyoruz. Yakın çevremizdeki tüm sıkıntılara rağmen ekonomide yolumuzda ilerliyoruz. Geçen hafta açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir. İhracatta tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracatımıza ulaştık. Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 artış kaydederek, 22 milyar 512 milyon dolar oldu. Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik. Yıllıklandırılmış ihracatımızda toplam 261.5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3.4 artışla yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Mal ihracatında son 1 yılda 8.7 milyar dolar net artış sağlandı. İthalatımızdaki düşüş eğilimi devam ediyor. İthalatımız temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7.9 oranında yani 2.6 milyar dolar geriledi. Dış ticaret açığımız yıllık bazda 42.3 düşüş ile 7.2 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranında 14 buçuk puanlık güçlü bir yükseliş yaşandı. Yüzde 75.7 seviyesine çıkan bu oranı daha da artıracağız.

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YIL SONU HEDEFİMİZ 267 MİLYAR DOLAR İHRACAT

2002 yılında toplam 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyi, 1 ayda 22 buçuk milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke konumuna taşıdık. İsrail’le dış ticaret işlemlerinde durduğumuz bir dönemde böyle bir orana ulaşmamız ayrıca takdire şayandır. Türkiye, İsrail’i ateşkese zorlamak ve insani yardımlarının Gazze’ye kesintisiz girişini temin etmek amacıyla aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındadır. İhracatçılarımızın da kendilerine yeni pazarlar bularak burada yaşanan kaybı telafi ettiklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Hemen herşeyin telafisi olur ama Filistinli mazlumlara sırtını dönmenin telafisi olmaz. Yıl sonu hedefimiz olan 267 milyar dolar ihracat rakamını da mutlaka yakalayacağız.

TURİZMDE REKOR KIRDIK

Ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla rekor kırdı. Turizm gelirlerimiz de artmaktadır. Çok büyük aksilik olmazsa turizmde 60 milyar dolar gelir hedefini yakalayacağız. Turizm sektörümüzün vizyonunu buna göre şekillendirmesinde fayda var. Vurgunculuk yapanlar en büyük zararı ülkemize vermektedir. İtibar ve güven zor kazanılan fakat kolayca kaybedilen değerlerdir. Fırsatçıların bu değerlerimizi dinamitlemesine izin vermemeliyiz.

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Temmuz ayı enflasyon oranları da hamdolsun ümitlerimizi arttırmıştır. Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci temmuzda biraz daha belirginleşti. Yıllık enflasyon en yüksek seviyesine göre, 13.7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle uyumlu oranlara mutlaka indireceğiz. Amacımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.

KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN

Küresel ekonomide son 4 yıldır devam eden fırtınalı seyir, gelişmiş ülkeler dahil hepimizi zorluyor. Bu sabah (dün) dünya sermaye piyasalarında yaşananlar hükümetimizin nasıl belirsizliklerle dolu bir atmosferde yürüdüğünü göstermiştir. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın; Türkiye emin ve ve ehil ellerde yoluna devam etmektedir. İnşallah bu yolun sonunda da ekonomide menzili maksuduna varacaktır. Türk ekonomisi bu güce, bu potansiyele 22 yıllık çabalar neticesinde inşa ettiği bu sağlam temele ziyadesiyle sahiptir. Bunun için biraz daha sabredecek, biraz daha dirayetli davranacağız.

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ABSÜRT BAHANELERLE SGK BORCUNDAN KAÇIYORLAR

Muhalefetin buram buram popülizm kokan, ülkeye faydadan çok zarar getirecek afaki söylemlerine prim vermeyeceğiz. Onlar konuşmayı meydanlarda atıp tutmayı çok sever ama iş verilen sözleri tutmaya gelince araki bulasın. SGK’ya olan birikmiş borçlarını dahi ödemeyen, dahası absürt bahanelerle bu borçtan kaçmanın yollarını arayan bir zihniyetten, ne memlekete ne de şehirlerimize hiçbir hayır gelmez. Vatandaşlarımdan, muhalefetin karamsar, çözümsel, moral bozmayı amaçlayan açıklamalara itibar etmemelerini, 22 yıllık tarihi başarılarla dolu hükümetimize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Vatandaşlarımızdan bunu talep ederken devlet olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz.

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AİLE DESTEK PROGRAMINI UZATIYORUZ

Türkiye Aile Destek Programı’yla ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza nakdi destek ulaştırdık. Dar gelirli ailelerimize toplamda 88.2 milyar liranın üzerinde destekte bulunduk. Kabine toplantımızda bu konuyu tekrar gözden geçirdik. 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz.

MİT’E TAKAS TEŞEKKÜRÜ

MİT’in arabuluculuğunda 2’nci Dünya Savaşı sonrası en büyük esir takası Ankara’da gerçekleştirildi. 26 kişinin değişimi tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı. MİT’i ve MİT’in isimsiz kahramanlarını canı gönülden tebrik ediyorum.”

SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİLLİK: DİLEKÇEMİZ LAHEY’E TESLİM EDİLECEK

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- Bölgemiz gerçekten sancılı günler yaşamaktadır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2.5 yılını doldurdu. Savaşın kısa vadede sona erme ihtimali henüz ufukta görünmüyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar 10’uncu ayını geride bıraktı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Netanyahu yönetiminin kural tanımaz, hukuk tanımaz, saldırgan tavrı bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere batılı aktörler ne yazık ki İsrail’in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı. Hamas’ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürme niyetinde olduğunu defaatle gösterdi. Üzerinde etki sahibi güçlerin ‘tavşana kaç, tazıya tut’ politikası sürdükçe İsrail, Gazze’deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir.

ANBEAN TAKİP EDİYORUZ

Türkiye olarak bölgemizdeki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha evvel Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımımızı çarşamba günü atıyoruz. Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos tarihinde Lahey’de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanı’na teslim edecektir.