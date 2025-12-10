Türkiye, elektrik kaynaklı yangınları önlemede yeni bir standart başlatıyor

Haberin Devamı

17 Aralık 2025’te Uludağ Swiss Otelde gerçekleştirilecek Uluslararası Yangın Zirvesi, elektrik kaynaklı yangınların kök sebeplerini ele alarak yangın güvenliğini ulusal ölçekte dönüştürmeyi hedefliyor.

KURUMLAR İLK KEZ BU KAPSAMDA BİR ARADA

Zirve, Türkiye’de ilk kez valilikler, itfaiyeler, EMO, TOKİ, uluslararası federasyonlar, iş güvenliği uzmanları, akademisyenler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturarak çok disiplinli bir yangın güvenliği yapısı oluşturuyor. Program 5K Belgesel formatında çekilecek, yapay zekayla İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca dillerine çevrilecek, ders kitabı ve örnek alınacak standart niteliğinde olacaktır.Bursa ve Yalova Valilikleri: Örnek UygulamalarBasın toplantısında, Bursa ve Yalova Valiliklerinin yayımladığı önleyici elektrik güvenliği denetim yazıları örnek model olarak duyurulacaktır.

ZİRVENİN ANA MESAJI: “BİRLİKTE ÖNLEYEBİLİRİZ”

Basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak temel başlıklar:

- Pano içi termal tehlikeler,

- Elektrik yangınlarının yapı yangınları içerisindeki korkunç oranı,

- Yönetmeliklerin yorum, hatalı proje yada teknoloji seçimleri,

- SPD (Surge Protect Devices(Parafudr))–SSD (Surge Suppression Devices(Aşırı Gerilim Sönümleyici)) ayrımındaki kritik teknik yanlışlar,

- Nötr–toprak gerilim artışının oluşturduğu yangın riskleri,

- Eksik veya hatalı teknik denetimler.

Bu unsurların tamamı önlenebilir yangın sebepleri olarak ele alınmaktadır.

Zirvenin hedefi ise;

- Elektrik yangınlarını başlamadan engelleyen standartların belirlenmesi,

- SPD ve SSD’nin görev tanımlarının yönetmeliklerde netleşmesi,

- Nötr–toprak regülasyonunun ulusal güvenlik standardı hâline gelmesi,

- Akademik çalışma niteliğinde elektrik güvenliğinde uluslararası standartların artırılarak, ilk kez Türkiye’den önleyici nitelikte belirlenmesi,

- Kamu–özel–akademi iş birliğinin güçlenmesi.

Türkiye’nin elektrik kaynaklı yangınlarla mücadelede yeni bir standardı hayata geçirdiği 17 Aralık Uluslararası Yangın Zirvesi öncesi önemli göstergelerinden biri olacaktır.