Türkiye dünyanın vicdanı olacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, bağımsızlık savaşımızın kalbinde, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadınlarımızla bir arada olmaktan gururluyum. Balkanlar’dan Yemen’e, Kudüs’e, Hicaz’a, Afrika’ya kadar çoğunluğu hayırsever kadınların banisi olduğu vakıflar hâlâ yaşatılıyor. Milletimizin ismi, dünyanın bütün mazlumlarının gönül mabetlerinde, merhamet, şefkat, cömertlikle özdeşleşiyor. Büyükelçiler de görev yerlerinde dokundukları hayatlarla, bütün dünyayı gönül coğrafyasına katıyor.

HER DAİM SAHADA OLACAĞIZ

Üretken kadınların el emeklerinin adil bir pazarda satılabilmesi için Afrika Evi gibi girişimlerimizle, mazlum coğrafyalara umut olmaya elbirliğiyle devam edeceğiz. Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek. Bununla beraber bizim yegâne sermayemiz hayırseverliğimiz değil, dünyanın tek tipleşen kültürüne derman olabilecek, her öğesi birbirinden değerli ve köklü bir medeniyet mirasına sahibiz.

Haberin Devamı

BİZE DÜŞEN CANSUYU VEREBİLMEK

İnsanlığa rol model olacak, medeniyet ve kültür kahramanlarıyla dolu geçmişimiz en büyük zenginliğimizdir. Mevlânâ’nın deyimiyle kalpten gelen sözlerimiz tüm dünyada kulakları aşıp kalplere ulaşıyor. Aynı şekilde Hacı Bektaş-ı Veli, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre’nin mayalayacağı gönüllerle, dünya barışına bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Bize düşen, bu muhteşem miras vasıtasıyla, dünyanın giderek çoraklaşan iklimine cansuyu verebilmektir. Bu nedenle evrensel değerler yeniden inşa edilirken asırların mirasıyla dolu hazine sandığımızı açmanın insanlığa borcumuz olduğunu düşünüyorum.

KÜLTÜR MİRASIMIZ

Manevi dünyamız gibi somut kültür mirasımız da insanlığın yeryüzündeki hikâyesinin hakikat ekseninde yazılmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye, keşfedildikçe sırrına sır katılan bir bölge olarak turistik anlamda daha büyük değer kazanıyor. Elbette bu hazinelerimizi de kültürel diplomasi havuzumuza elbirliği ile katmamız gerekiyor. Türkiye’ye kazandırdığımız ‘Bohça’ markasını dünya pazarında hak ettiği düzeye getirmek için sizlerin desteğini istiyorum.”

Haberin Devamı

İSTANBUL’DA BM SIFIR ATIK TOPLANTISI

- Emine Erdoğan başkanlığını üstlendiği ‘Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu’nun ilk yüz yüze toplantısını İstanbul’da yapacağını söyledi. Emine Erdoğan “31 Ekim Dünya Şehirler Günü toplantısının da dünyanın gözbebeği İstanbul’da yapılacağını hatırlatmak isterim. Sizlerden beklentimiz, deneyimlerimizi insanlık ailesi ile paylaşmak için yürüttüğümüz faaliyetleri uluslararası kamuoyuna duyuracak adımlar atmanızdır” dedi.

100. YIL ŞÖLENİ

- Emine Erdoğan toplantıda Cumhuriyet’in 100’üncü yılıyla ilgili “29 Ekim etkinliklerinin 100. yıl coşkumuza yaraşacak, kültürel, sanatsal ve edebi hazinemizi sergileyecek, kutlu bir şölene dönüşmesini hedefliyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Bizler, çok dinli, çok kültürlü, çok uluslu, çok hukuklu geçmişimizle, yaratılanı, yaratandan ötürü sevmeyi buyuran inancımızla, eşsiz birikimlere sahibiz. Bu minvalde insanlık, İslam düşmanlığıyla kışkırtılmaya çalışılırken, bizim birlikte yaşama tecrübemize ne denli ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Hayırseverlikle, iyiliklerle kilidi kırılan gönül kapılarından sanatımızla, edebiyatımızla, danslarımızla, folklorumuzla, sözümüz ve sazımızla geçme günüdür.”

EBRU YAPTI

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, program kapsamında düzenlenen ‘Yüzyılın Anıları’ adlı sergiyi gezerken geleneksel el sanatlarından olan ebru sanatı standını da ziyaret ederek ebru yaptı.