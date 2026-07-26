Türkiye dumanaltı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türk Toraks Derneği Üyesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye’de tütün kullanımının her geçen yıl biraz daha arttığını belirterek şunları söyledi:

ARTIŞ KORKUTUCU SEVİYEDE

“Türkiye’de tütün kullanımı korkutucu düzeye ulaştı ve kullanım oranları hızla artmaya da devam ediyor. Kullanıcısının yarısını öldüren bir kısmını sakat bırakan bir bağımlılık bu. Tütün kullanımı nedeniyle oluşan hastalıkların tedavi maliyetleri ve acıları ise çok yüksek. Türkiye tarihinde tütün, sıradan bir tarım ürünü değil adeta bir para birimi oldu. İç piyasaya bandrollü sigara satışı, 1980’de 57 milyar adet iken 2025’te 160 milyar adedi geçti. Bu 8 milyar pakete denk geliyor. Günlük olarak ortalama 219 bin 178 adet sigara paketi satın alındığı ortaya çıkıyor. Dünyada tütün kullanımı azalırken Türkiye’de hızla artıyor. Türkiye’de 15-29 yaş grubunda tütün kullanma oranlarını 2012, 2017, 2023 yıllarında araştıran Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, erkeklerde yüzde 36, kadınlarda yüzde 178 toplamda yüzde 65 artış olduğunu gösterdi.”