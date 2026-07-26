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Türkiye dumanaltı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Sigara Kullanımı#Tütün Bağımlılığı
Türkiye dumanaltı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

TÜRKİYE’de sigara kullanım oranları kritik seviyeyi ulaştı. Türk Toraks Derneği, geçtiğimiz yıl 160 milyar dal sigara içildiğini bunun yıllık 8 milyar pakete denk geldiğini ve günlük olarak ortalama 219 bin 178 paket sigara alındığını açıkladı.

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Türk Toraks Derneği Üyesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye’de tütün kullanımının her geçen yıl biraz daha arttığını belirterek şunları söyledi:

ARTIŞ KORKUTUCU SEVİYEDE

“Türkiye’de tütün kullanımı korkutucu düzeye ulaştı ve kullanım oranları hızla artmaya da devam ediyor. Kullanıcısının yarısını öldüren bir kısmını sakat bırakan bir bağımlılık bu. Tütün kullanımı nedeniyle oluşan hastalıkların tedavi maliyetleri ve acıları ise çok yüksek. Türkiye tarihinde tütün, sıradan bir tarım ürünü değil adeta bir para birimi oldu. İç piyasaya bandrollü sigara satışı, 1980’de 57 milyar adet iken 2025’te 160 milyar adedi geçti. Bu 8 milyar pakete denk geliyor. Günlük olarak ortalama 219 bin 178 adet sigara paketi satın alındığı ortaya çıkıyor. Dünyada tütün kullanımı azalırken Türkiye’de hızla artıyor. Türkiye’de 15-29 yaş grubunda tütün kullanma oranlarını 2012, 2017, 2023 yıllarında araştıran Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, erkeklerde yüzde 36, kadınlarda yüzde 178 toplamda yüzde 65 artış olduğunu gösterdi.”     

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#Sağlık#Sigara Kullanımı#Tütün Bağımlılığı

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