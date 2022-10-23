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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Suriyeli mültecilere 4 bin 300 konut

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#Diyanet Vakfı#Suriye#İdlib
Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli mültecilere 4 bin 300 konut
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 23:46

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib yakınlarında Suriyeli mültecilerin barınması için 4 bin 300 konutun anahtar teslimini gerçekleştirdi.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönebilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde yeni daireleri sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Suriyeli mültecilerin barınması için toplam 4 bin 300 konutun bulunduğu projede 700 daire daha ailelere teslim edildi. İdlib'in kuzeyindeki Sarmada yakınlarında yapılan konut kompleksinde okul, cami, çocuklar için eğlence ve oyun alanları ile sağlık merkezi bulunuyor. Yöresel etkinliklerin düzenlendiği kompleks açılışına Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili de katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli mültecilere 4 bin 300 konut

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#Diyanet Vakfı#Suriye#İdlib

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