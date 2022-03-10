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Türkiye diplomasinin kalbi oldu

#Türkiye#Diplomasi#Uzlaştırma
Türkiye diplomasinin kalbi oldu

Diplomasi trafiği hızlandı. Bugün Biden ile telefon görüşmesi var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bugün, pazar Yunanistan Başbakanı Miçotakis, pazartesi de Almanya Şansölyesi Scholz geliyor. Masada Rusya’nın durumu nedeniyle Akdeniz gazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden ulaştırılması var.

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RUSYA’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından barış girişimlerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 günde 5 kritik temas gerçekleştirecek.

BIDEN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Saat 18.30’da gerçekleşecek görüşmede öncelikli gündem Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi.

Erdoğan bugün ayrıca Çankaya Köşkü’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya gelecek. Aliyev’in sürpriz ziyaretinde en kritik başlığı Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından yürütülen diplomatik temaslar ve yükselen enerji fiyatlarına karşı olası senaryolar oluşturacak. Erdoğan yarın da dünya liderlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile üçlü formatta buluşacağı Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak.
Erdoğan forumda başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere ikili görüşmeler yapacak. Diplomatik temaslar kapsamında Erdoğan’ın en kritik görüşmelerinden biri de Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile görüşme. Erdoğan, Miçotakis’ten gelen randevu talebi üzerine Yunan Başbakanı ile İstanbul’da öğle yemeğinde bir araya gelecek.

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SCHOLZ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 günlük kritik görüşme trafiğinin sonuncusu ise pazartesi günü gerçekleşecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ilk Türkiye ziyaretinin ana gündem maddesi de Ukrayna-Rusya krizi. Scholz’un günübirlik ziyaretinde Karadeniz’in kuzeyindeki krizin sonlandırılması için Türkiye ile Almanya’nın atacağı adımlar, yükselen enerji fiyatlarına karşı gündeme gelebilecek alternatifler ve diplomasi çabaları değerlendirilecek. Rusya’nın AB ülkelerine doğalgazı kesmesi halinde atılabilecek adımlar da konu başlıklarından.

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#Türkiye#Diplomasi#Uzlaştırma

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