Türkiye diplomasi trafiğinin merkezinde

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TÜRKİYE İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmaların tüm bölgeyi etkileyen topyekûn bir savaşa dönüşmemesi için diplomasi trafiğinin merkezinde. İlk günden bu yana taraflara ‘itidal’ çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün devreye girdi. Liderlerle telefon diplomasisi gün boyu sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısına bir süre ara vererek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefon görüşmesi yaptı. Ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmelerde İsrail ve Filistin’de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon diplomasisi İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile sürdü. Görüşmede, Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle görüşmesinde bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çatışmaların başladığı günden bu yana bölgenin en kritik aktörleri ile telefon diplomasisi yürütüyor. Bakan Fidan, Katar, Mısır, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve İngiltere Dışişleri Bakanları’nın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile de iki telefon görüşmesi yaptı.

HEM ABD HEM İRAN’LA TEMAS

Pazar günkü son görüşme sonrasında Blinken sosyal medyada Fidan’dan Türkiye’nin ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çağrı yapması yönündeki beklentilerini dile getirdiklerini belirtti. Hürriyet’e konuşan diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin bölgedeki rolünün altını çizerken hem ABD hem de İran ile temas edebilen tek ülke konumundaki Türkiye’nin görüşmelerde bölgede topyekün bir savaşın engellenmesi mesajı verdiğine dikkat çekiyor.

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ARABULUCULUK İÇİN ERKEN

Kaynaklar, bu aşamada arabuluculuk için erken olduğunu belirtiyor. Sürecin başlaması için yaşanan sıcak çatışmaların sona ermesi gerekiyor. Ancak bu aşamadan sonra esirlerin serbest bırakılması konusu gündeme gelebilecek. Bu doğrultuda Bakan Fidan’ın tüm bölge ülkelerine mesajı, “İlk aşamada bu çatışmanın yayılması engellenmeli. Topyekûn bir savaşa dönüşmemeli. İtidalle hareket edilmeli” oldu.

Fidan, bazı ülkelerin başbakanları ile de telefon görüşmeleri yaptı. Türkiye’nin bölgede “pivotal (merkez) ülke” olarak değerlendirildiğini belirten diplomatik kaynaklar, tüm ülkelerle istişarelerin bundan sonra da devam edeceğini belirtti. Şu aşamada bölgeye insani yardım gönderilmesi ise mümkün görünmüyor. Ancak önümüzdeki dönemde olabilir.