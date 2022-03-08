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Türkiye diplomasi köprüsü

#Rusya#Türkiye#Ukrayna
Türkiye diplomasi köprüsü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından çok yönlü diplomasi trafiğini hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta üst üste kritik görüşmeler yapacak. Ankara’da yarın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’u ağırlayacak olan Erdoğan, pazar günü de İstanbul’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le bir araya gelecek.

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rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için diplomasi trafiğini hızlandıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta önemli temaslarda bulunacak. Erdoğan, 14 yıl aradan sonra İsrail’den cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye’ye ilk ziyareti yapacak olan Herzog’la Beştepe’de bir araya gelecek. Erdoğan ile Herzog, tarihi ziyaret kapsamında başbaşa görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizinin durdurulması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

NORMALLEŞME DÖNEMİ ADIMLARI

Bölgesel meselelerin de gündeme geleceği görüşmelerde normalleşme sürecinde başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere farklı alanlarda işbirliği potansiyelini genişletmek için yapılabilecek başlıklar ele alınacak. Herzog, iki gün sürecek Türkiye ziyareti kapsamında perşembe günü de İstanbul’da Türk-Yahudi toplumu üyeleriyle bir araya gelecek. Erdoğan, yaptığı açıklamada “Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız” demişti.

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DİPLOMASİ FORUMU’NA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü de birçok hükümet başkanı, bakan ve diplomatik temsilcinin davet edildiği iki gün sürecek Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak. Diplomasinin yeniden kurgulanması başlığının ele alınacağı forumun ana gündem maddesi de Ukrayna-Rusya arasındaki kriz olacak. Ateşkesin sağlanması için diplomatik girişimlerin değerlendirileceği forumda Erdoğan, ikili görüşmeler de yapacak. Karadeniz’in kuzeyindeki tansiyonun düşürülmesi için Rusya’ya çağrıda bulunacak olan Erdoğan, Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle ilgili bilgi verecek.

ERDOĞAN, PUTİN’LE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında Rusya lideri Putin’le bir saatlik telefon görüşmesini de anlattı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan’ın, “İki ülke arasındaki ticarette, Euro ve dolar haricinde, ruble, altın ve yuan ile ticaret alışverişi yapabiliriz” dediği ifade edildi. Erdoğan, Azak Denizi’nde bekleyen ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü 30 gemiyi de Putin’e hatırlattı. Erdoğan’ın varış noktası Türkiye olan gemiyle ilgili sıkıntıya dikkat çekmesi üzerine, Putin’in “Bu konuda talimat vereceğim” dediği öğrenildi.

 

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#Rusya#Türkiye#Ukrayna

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