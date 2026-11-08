Türkiye dev zirveye hazır... 197 ülkeden 100 bin misafir gelecek

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BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak. Zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

BARIŞ YOLUNDA BULUŞACAKLAR

1.1 milyon metrekarelik konferans alanının Mavi Bölgesi’nde iklim müzakereleri yürütülecek. Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen bu alanda 197 ülkeden devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşlar küresel iklim politikasını şekillendiren resmi müzakereleri yürütecek, kararlar alacak. Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıları aynı güzergâhta buluşturan, mekânları birbirine bağlayan ana yaya yolu olan Barış Yolu’nda ise COP31’in ‘diyalog, uzlaşı ve aksiyon’ vizyonu katılımcıların günlük deneyimine taşınacak. Bu bölgeye ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi geleceği tahmin ediliyor.

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100’ÜN ÜZERİNDE LİDER

COP31’e 1 Kasım itibarıyla 91 devlet başkanı, 300’den fazla bakan, 154 farklı ülkeden 45 bin gönüllü, 2 bine yakın STK ve yerel yönetim katılacağını beyan etti. Yetkililer, lider katılımının 100’ün üzerinde olacağı tahmininde bulunurken 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı.

UYGULAMA VİTRİNİ YEŞİL BÖLGE

1.5 milyon ziyaretçi beklenen Yeşil Bölge’de ise iklim müzakerelerinin uygulamaya geçmesi halinde dünyadaki dönüşümün nasıl olacağı gözler önüne serilecek. Bu bölgede Türkiye, ev sahibi ülke olarak, yeşil enerjinin nasıl kullanıldığı, Sıfır Atık’ın nasıl yönetildiğini, gıdanın nereden geldiği gibi 12 tematik başlığın uygulamasını katılımcılara sahada gösterecek. Yeşil Bölge, çözümlerin görünür hale geldiği ve işbirliğinin hayat bulduğu bir alan olacak. Türkiye, ev sahibi olarak COP31 vizyonunu bugüne kadar COP süreçlerinde alınan kararların ve hedeflerin somut adımlara dönüşmesi olarak, yani ‘Uygulama COP’u olarak belirledi. Dolayısıyla alınan kararların uygulamaya dönüşmesi için büyük çaba sarf edecek.

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GÜVENLİK UÇBEY’E EMANET

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, COP31 kapsamında güvenlik çalışmalarında kullanılmak üzere envanterine Uçbey VTOL insansız hava aracı (İHA) ekledi. Uçbey VTOL, havadan gözetleme kabiliyeti sayesinde geniş alanların takibine ve güvenlik ekiplerinin saha hâkimiyetinin artırılmasına katkı sağlayacak. İHA, konferans süresince güvenlik çalışmalarında kullanılacak.

BAKAN KURUM: DÜNYANIN KALBİ ANTALYA’DA ATACAK

BAKAN Murat Kurum dün Anadolu Genel Kurul Salonu’nda gerçekleştirilen “COP31 Gönüllüler Buluşması” etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bugünkü gençliğin iklim değişikliğinin yalnızca bilimsel raporlarda tartışıldığı bir dönemde doğmadığını, sonuçlarını gündelik hayatta görerek büyüdüğünü belirten Kurum, özetle şu mesajları verdi: “Su azalıyor, tarım etkileniyor, tarım etkilenince gıda fiyatları yükseliyor, ekonomik kırılganlık arttıkça toplumların geleceğe dair kaygıları da büyüyor. İklim konusunda söz istemek en çok sizin hakkınızdır. Daha hızlı adım talep etmek sizin hakkınızdır. Verilen sözlerin tutulmasını istemek sizin hakkınızdır. Ve hepsinden önemlisi, geleceğiniz hakkında alınan kararlarda masada bulunmak sizin hakkınızdır.”

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TÜRKİYE GURUR DUYMALI

Antalya’nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kurum, dünyanın dört bir yanından liderlerin, bakanların, biliminsanlarının, girişimcilerin, sivil toplum temsilcilerinin ve gençlerin buluşacağını ve dünyanın bütün renklerinin Antalya’da yan yana geleceğini, dünyanın kalbinin Antalya’da atacağını söyledi. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise konuşmasında Türkiye’nin zirve hazırlıklarını överek “Türkiye, COP31’de dünyaya sunduklarıyla şimdiden gurur duyabilir. Bu güzel şehirdeki bu muhteşem mekanla şimdiden gurur duyabilirsiniz. Dünyamız iklim değişikliği gibi hepimizi karşı karşıya getiren en büyük zorlukla başa çıkmaya hazırlanırken, hükümetinizin dünyaya sağladığı liderlikle şimdiden gurur duyabilirsiniz” dedi.

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COP TARİHİNDE BİR İLK

Bakan Kurum katıldığı TRT Haber canlı yayınında da bugüne kadar birçok COP’un yapıldığını anlatarak “Tüm COP Başkanları’yla basının karşısına geçip bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra elde etmek istediğimiz hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşacağım. Ortak bir çağrı yapacağız. Bu da çok önemli. İlk defa COP tarihinde böyle bir şey oluyor diye ifade edebiliriz” dedi. Bakan Kurum, BM temsilcileri ve Avustralyalı yetkililerle de görüştü. Kurum, sosyal medya hesabından “Zirvenin hazırlıklarını ve eylem gündemimizi ele aldık. Türkiye’nin iklim diplomasisindeki gücünü ve liderliğini ortaya koyacak, küresel iklim eylemine yön veren bir zirveye ev sahipliği yapacağız” dedi. AA

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YÖRÜK BELGESELİ

- COP31 için hazırlanan ‘The Yörüks (Yörükler)’ belgeseli, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Bakan Kurum belgeseli, “Yörüklerin dünyasında ev, dört duvardan ibaret değildir; gökyüzünün altı, yıldızların hizası, ormanın kucağıdır. Toroslar’ın zirvesindeki bu yaşam, COP31 yolunda en yalın gerçeği bir kez daha hatırlatıyor: Ortak evimiz dünya...” notuyla paylaştı. Belgesel, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar yürüyen Yörükleri 45 günlük çekimlerin özetiyle anlatıyor. 6 çocuklu Ramazan’ın ‘eli çabuk’ eşi, “Yörük olunmaz Yörük doğulur” diyor. Çünkü Yörükler, doğanın içinde doğuyor, büyüyor ve yaşamlarını doğanın koşullarına uyum sağlayarak sürdürüyor. Onlar için dağın, taşın, suyun, ağacın ve keçinin ifade ettiği anlam günlük yaşamın çok ötesinde. Doğa yalnızca içinde yaşadıkları bir çevre değil; yol gösteren bir bütünü, ortak bir evi temsil ediyor.

SIFIR ATIK KÖYÜ

- EXPO alanının hemen yanındaki Solak Mahallesi, ‘Sıfır Atık Köyü’ne dönüştürüldü. Yolları, evleri, okulu ve sosyal alanları yenilenen köyde, geri dönüşüm atölyeleri ve çevreci tesisler kuruldu.

Atık malzemelerden yapılan sanat eserleriyle donatılan köyde çocuklar için de yeni bir oyun parkı oluşturuldu. Parka Danimarka’dan getirilen oyun grupları yerleştirilirken, zeminde zeytin çekirdeklerinden elde edilen doğal malzeme kullanıldı. Çocukların oyun oynayabileceği farklı bölümlerin bulunduğu parkta, geri dönüşüm ve doğal malzeme kullanımı ön plana çıkarıldı.

KONUKLARA ‘TATLI’ İKRAMI

Zirveye gelecek liderler için “COP31 Türkiye Antalya” logolu çevreci ambalajlarda kentin yöresel turunç, bergamot, karyağdı armudu reçelleri hazırlandı. Üretim yeri, üretim yöntemi ve ürün özelliklerine ilişkin bilgileri içeren karekodların bulunduğu cam şişelerdeki reçeller​​​​​​​, ahşap kutular içerisinde katılımcılara hediye edilecek. Reçellerin yanında Manavgat’ın “altın susamından” yapılmış tahin ile pekmez ve Side’nin nar ekşisi de ikram edilecek. AA