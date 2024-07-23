Ä°lk kez bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor... 6 Åžubat depreminin merkez Ã¼ssÃ¼nde tespit edildi Yeni fay hattÄ±nÄ± uzman isimler duyurdu

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TÃœBÄ°TAK yÃ¶neticiliÄŸinde, Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD), Maden Tetkik ve Arama (MTA), TÃ¼rkiye Belediyeler BirliÄŸi (TBB) ve 22 Ã¼niversite iÅŸbirliÄŸiyle "TÃ¼rkiye Deprem Tehlike HaritasÄ±"nÄ± gÃ¼ncelleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye Diri FaylarÄ±nÄ±n Paleosismolojik Ã–zelliklerinin Belirlenmesi AraÅŸtÄ±rma Platformu kuruldu.Â

Platform, sÃ¶z konusu Ã¼niversitelerin ilgili birimlerinden 100 bilim insanÄ± ile araÅŸtÄ±rmacÄ± ve bursiyerlerden oluÅŸan 90 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10 aydÄ±r 19 ayrÄ± noktada 128 diri fayda TÃ¼rkiye Paleosismoloji Arastirmalari Projesi (P/SISMOTÃœRK) kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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TÃœBÄ°TAK BaÅŸkanÄ± Mandal ve Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi (DEÃœ) Genel Jeoloji Ana Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Hasan SÃ¶zbilir, proje kapsamÄ±nda 6 Åžubat 2023'teki 7,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ilk depremin merkez Ã¼ssÃ¼ PazarcÄ±k ilÃ§esindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± inceledi.

"BÄ°LÄ°M TEMELLÄ° Ã‡Ã–ZÃœMLER Ä°Ã‡Ä°N GECE GÃœNDÃœZ Ã‡ALIÅžILIYOR"

Mandal, AA muhabirine, 6 Åžubat 2023'te meydana gelen 7,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremlerin ilkinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± PazarcÄ±k'ta paleosismolojik araÅŸtÄ±rma gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini hatÄ±rlatarak, yaÅŸanan felaketin acÄ±sÄ±nÄ± halen unutmadÄ±klarÄ±nÄ±, bu baÄŸlamda geleceÄŸe yÃ¶nelik bilim temelli Ã§Ã¶zÃ¼mler oluÅŸturmak iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini aktardÄ±.

Diri faylar veya fay segmentleri Ã¼zerinde paleosismoloji temelli yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarla "TÃ¼rkiye Deprem Tehlike HaritasÄ±"nÄ±n gÃ¼ncelleneceÄŸini anlatan Mandal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

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"2025 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m aktif, diri fay hatlarÄ±nÄ±n paleosismolojik haritalarÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z ve bu bÃ¼tÃ¼n kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak. Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±'mÄ±z Mehmet Fatih KacÄ±r baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan bir toplantÄ±yla AFAD baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, MTA baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla, ilk defa kamunun karar vericileri bir araya geldi. 22 Ã¼niversite, 100 araÅŸtÄ±rmacÄ± ve 90 Ã¶ÄŸrenci bir araya geldi. Bu ilk kez gerÃ§ekleÅŸiyor. Biz en azÄ±ndan bilimsel anlamda bir ders aldÄ±k. Bu tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ve Ã¼lkemizin gerÃ§eÄŸi. YaÅŸanan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi olaylarÄ±yla beraber bu durum daha fazla tetiklenecek. Deprem sonrasÄ±nda AFAD'Ä±n ne kadar kuvvetli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz ama ona ihtiyaÃ§ olmayacak ÅŸekilde gerekli Ã¶nlemlerimizi bilimsel temellere dayalÄ± almamÄ±z lazÄ±m."

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YENÄ° BÄ°R FAY TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi (DEÃœ) Genel Jeoloji Ana Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Hasan SÃ¶zbilir de proje kapsamÄ±nda NarlÄ± fayÄ± Ã¼zerinde baÅŸlattÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada ÅŸu ana kadar 2 hendek aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Hendeklerde yapÄ±lan incelemede, 6 Åžubat 2023'teki depremlerde NarlÄ± fayÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun yanÄ±nda yeni bir fay hattÄ±nÄ±n daha doÄŸduÄŸunu tespit ettiklerini anlatan SÃ¶zbilir, "Depremle birlikte fayÄ±n hareketinin nasÄ±l olduÄŸunu gÃ¶rebiliyoruz. Bu harekete baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda buradaki hareketin NarlÄ± fayÄ±nÄ±n hareketiyle Ã§ok fazla uyuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Yani farklÄ± bir fay tÃ¼rÃ¼ niteliÄŸinde bir hareket gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ burada. DolayÄ±sÄ±yla NarlÄ± fayÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z bir fay burasÄ± ve bu fay DoÄŸu Anadolu FayÄ±'na baÄŸlantÄ±lÄ± bir fay diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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FÄ±rat Ãœniversitesi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Jeoloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Ercan Aksoy da TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli Ã¼niversitelerinden bilim insanlarÄ±nÄ±n bu proje ile bir araya gelmesinin sevindirici olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Ã‡alÄ±ÅŸmalara katÄ±lan Doktora Bursiyeri-Jeoloji YÃ¼ksek Muhendisi BÃ¼ÅŸra Yerli de mesleÄŸin ilk yÄ±llarÄ±nda bÃ¶yle bir ekibe dahil olmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, arazide Ã¶nemli iÅŸlere imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.