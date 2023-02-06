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Türkiye deprem faciasına uyandı! Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Deprem Haberleri
Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 09:17

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Facianın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede kaydedilenn görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.

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Diyarbakır'da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda yaralı var. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen Deprem birçok kentte de hissedildi.

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu.

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Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye deprem faciasına uyandı Depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Deprem Haberleri

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