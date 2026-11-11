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Türkiye de Brezilya da barışı öne çıkarıyor

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Lula Da Silva#Guterrres
Türkiye de Brezilya da barışı öne çıkarıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki programının ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Antalya’ya gitti. Zirvede liderlerle ikili görüşmeler yapacak olan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya’da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Brezilya’nın gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılını idrak edeceğini, yeni dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, uluslararası meselelerde iki ülkenin de barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP30 Başkanlığı sürecinde Brezilya’nın iklim müzakerelerinde katettiği mesafeyi Türkiye olarak ileriye taşımayı hedeflediklerini, COP31’i, alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladıklarını belirtti. Erdoğan, görüşmede, Lula da Silva’yı seçim başarısından dolayı da tebrik etti.

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GUTERRES İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud’u da kabul etti. Etiyopya’nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye’nin desteğinin devam edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin ardından COP32’ye ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Etiyopya Başbakanı’nı tebrik etti. Görüşmeler kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında elektrik projelerinde işbirliği mutabakatı imzalandı. Anlaşmayı Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirtti. 

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#Erdoğan#Lula Da Silva#Guterrres

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