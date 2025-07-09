Türkiye çölleşiyor... BM’den 2030 uyarısı

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) destekli son rapor, Akdeniz Havzası’nın iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerden biri olduğunu ortaya koydu. Akdeniz havzasında iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi ve olası risklerini incelemek için raporda İspanya, Fas ve Türkiye baz alındı. Raporda, önlem alınmazsa Türkiye’nin 2030’da ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Amerikan Ulusal Kuraklıkla Mücadele Merkezi ve BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi tarafından hazırlanan raporda Türkiye, yarı kurak yapısı ve toprak parçalanmasına yatkınlığı sebebiyle çöl iklimine geçme riski taşıyor.

YAĞIŞ YÜZDE 30 DÜŞECEK

Türkiye topraklarının yüzde 88’inin çölleşme riski altında olduğu belirtilen raporda, 21’nci yüzyılın sonunda ülke genelinde yağış oranlarının yüzde 30 oranında düşmesinin beklendiği ifade ediliyor. Ayrıca, Türkiye’nin 2030 yılında “su fakiri ülke” kategorisine girme riskiyle de karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Bu olasılık doğrultusunda, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve alternatif çözümlere yönelmek için ciddi yatırımlar yapılması gerektiği uyarısı yapılıyor. Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa, Türkiye’de su kaynakları, tarım sektörü ve şehir yaşamı büyük risk altında kalacak. Türkiye, 2019’da Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre “su konusunda sıkıntılar yaşayan ülke” kategorisinde değerlendirilmişti.

Haberin Devamı

MİLLEYHA KUŞ CENNETİ KURUDU

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı, bu yıl kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. Her yıl yaklaşık 9-10 ay boyunca su tutan alan, yağışların yetersizliği ve çevresindeki kanalların suyu çekmesi nedeniyle bu yıl tamamen susuz kaldı. Bölgede yaşayan ve üreyen pek çok kuş türü, alandan uzaklaşmak zorunda kaldı. Doğaseverler ve uzmanlar, kuraklığın sulak alan ekosistemine ciddi zarar verdiğini belirterek önlem çağrısında bulundu.