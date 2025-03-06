Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Kadın Kahramanlar Sergisi' açıldı

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TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve kadın milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, serginin hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bu serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, 8 Mart'tan 2 gün öncesine getirilmiş olması da güzel oldu. Gayet önemli bir günü bu şekilde idrak etmiş olacağız. Ayrıca serginin konusu da hepimize ilham veren bir konudur. Türkiye'nin kuruluşunda büyük emeği geçen, milli bağımsızlık mücadelemizin görünmez kahramanları olan, Kurtuluş Savaşı ve 1'inci Dünya Savaşı'nda en az erkekler kadar güçlü bir şekilde var olan, bağımsızlığımızın kazanılmasında büyük emekleri olan, Cumhuriyetin kurucusu olan kadınları saygıyla, minnetle, şükranla yad edeceğimiz bir sergiyi açıyoruz. Bu sadece 1914-1923 arasında Türk kadınının gösterdiği fedakarlıkları, kahramanlıkları anmak değil aynı zamanda onlardan ilham almak bakımından da önemli bir hatırlatmadır" ifadelerini kullandı.

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'KADINLARIN HER BİRİ BÜYÜK DESTANLAR YAZDI'

Sergide yer alan her objenin büyük hikayeler barındırdığını söyleyen Kurtulmuş, "En zor şartlarda, 72 düvelin üstümüze çullandığı, Anadolu topraklarının önemli bir kısmının düşmanlar tarafından işgal edildiği günlerde; yılmadan, korkmadan, geri adım atmadan, ortak hedeflerinden vazgeçmeden bağımsızlık ruhuyla; vatanına, bayrağına, inancına ve toprağına sahip çıkan bir ulusun, görünmez kahramanları da Kurtuluş Savaşımızın kadınlarıdır. Kadınların her birisi bu savaşta büyük destanlar yazmış, hepimizin bildiği hikayeleri ortaya koymuş ve gerçekten kahramanlığın nasıl olabileceğini bütün dünyaya göstermişlerdir. Eğer onların cesareti olmasaydı, savaş meydanında bir asker, cephe gerisinde yardımcı personel, yeri geldiğinde hemşire, yeri geldiğinde otoriter davranarak insanları toplayıp yönlendiren komutan olarak bu işin içinde olmasaydı, belki İstiklal Harbimizde bu büyük başarılar ortaya konulamayabilirdi" diye konuştu.

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Kurtulmuş, başta TBMM olmak üzere Türkiye'nin her alanında kadınların yer aldığını vurgulayarak, "Sadece bağımsızlığı kazanmak değil, bağımsızlığın üzerinden 1 asır geçmesinden sonra, dünyada sözü geçerli, itibarı yüksek ve çok daha büyük hedeflere yürüyebilme potansiyeli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak, burada hiç şüphesiz kadınlar ve erkeklerin yan yana ve eşit haklara sahip bir şekilde mücadelesinin sonucudur. Bilimden sanata, kültürden teknolojiye özellikle yeni dönemin bize sunduğu büyük fırsatları değerlendirmek için hep beraber, kol kola, omuz omuza yürümek mecburiyetindeyiz" dedi.