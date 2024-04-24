Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Uslu, 'önce çevre ve insan' anlayışıyla kazayı araştıracaklarını belirterek, "Kazayı araştırıp ihmalleri ortaya çıkaracağız. Kriz yönetiminden çok risk yönetimi konusunda yani olumsuzlukları onarmaktan çok önleme konusunda neler yapacağımızı, bu konuda gerekli incelemeleri hem yerinde hem de burada yapmaya devam edeceğiz. Konunun adil ve şeffaf bir şekilde soruşturulması, ihmallerin ve kusurların ortaya çıkarılması için komisyon üzerine düşeni yapacaktır. Çevreyi koruma zorunluluğumuz; çevresel zararları önleme ve en iyi standartlarda üretim yapılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda sürdürebilir bir politika üretilmesi önemlidir. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa, bürokrasiden, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgililerden dinleyeceğiz. Sonunda da inşallah bir rapor hazırlayacağız" dedi.

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BAKANLIK YETKİLİLERİ DİNLENECEK

Komisyonun ikinci toplantısında, çalışma takvimi belirlendi. Komisyon üyeleri, çalışma takvimi ve kazaya ilişkin dinlenmesi gereken isimler üzerine önerilerde bulunurken tartışma yaşandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Siyanür içerikli milyonlarca ton yığın liç malzemesinden oluşan yapay dağın yüksekliği yaklaşık 264 metreye ulaşmış. Bu alanda bu yükseklikte dünya rekoru kırılmıştır. Maden sahasının bu yüksekliği çıkmasının sorumlularının başında dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum geliyor. Liç sahasının bu yüksekliğe çıkmasına neden olan kapasite artışı, Murat Kurum adına imzalanarak şirkete verilen izinle yapılmıştır" dedi. Yavuzyılmaz'ın bu sözlerine AK Partili ve MHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Başkan Uslu, komisyon toplantısına 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından toplanan komisyon, kazaya ilişkin dinlenmesi gereken bakanlıklar ve onlara bağlı birimler ile maden alanında uzmanlaşmış akademisyenler, mühendisler ve meslek odaları temsilcilerinin çağrılması konusunda mutabık kaldı.

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Başkan Uslu, 30 Nisan Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerini, 2 Mayıs Perşembe günü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinleyeceklerini söyledi.