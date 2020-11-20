MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'HES kodu' uygulaması başladı
GeriGündem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'HES kodu' uygulaması başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'HES kodu' uygulaması başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'HES kodu' uygulaması başladı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı. Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve 'risksiz' bilgisinin ardından girişe onay verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle