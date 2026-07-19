Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti, KKTC’de

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyeti, KKTC’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Görüşmede konuşan Üstel, TBMM heyetini KKTC’de ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ve güvenliğe kavuştuğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Başbakan Üstel, merhum Başbakan Bülent Ecevit ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan başta olmak üzere Barış Harekatı kararında emeği geçen devlet büyüklerini, kahraman Mehmetçik ve mücahitleri rahmetle andığını; şehitlere minnet, gazilere ise şükranlarını sunduğunu söyledi.

Haberin Devamı

‘TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ HAKLI DAVAMIZA GÜÇ KATIYOR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşunun KKTC’nin haklı mücadelesine güç verdiğini aktaran Üstel, “Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı mücadelemizi Türkiye ile birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Üstel, TBMM’deki tüm siyasi partilerin KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonuna verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, bu dayanışmanın uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk tarafının elini güçlendirdiğini kaydetti.

Türkiye ile ekonomi, ulaştırma, sağlık, enerji ve altyapı gibi birçok alanda yürütülen ortak projelerin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Üstel, “TBMM ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki güçlü parlamenter ilişkiler, iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliğin en önemli göstergelerinden biri” ifadelerini kullandı.