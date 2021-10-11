Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop: Petrol, dünya siyasetine yön veren temel bir etken

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan faiz mesajıMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı#Merkez Bankası
DSÖden flaş aşı açıklaması 60 yaş üstü Sinovac olanlar...DSÖ'den flaş aşı açıklaması! 60 yaş üstü Sinovac olanlar... #Koronavirüs
El sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız Transferi duyunca PSG başkanı beni aradıEl sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız! 'Transferi duyunca PSG başkanı beni aradı'#Süleyman Hurma
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop: Petrol, dünya siyasetine yön veren temel bir etken

#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop: Petrol, dünya siyasetine yön veren temel bir etken

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "1950'lili yıllardan başlayarak petrol sadece bir ham madde değil dünya siyasetine yön veren temel bir etkene de dönüşmüştür. 500 binden fazla ürünün üretiminde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan petrol, bu özelliğiyle dünya imalat sektörünü de kendine bağımlı kılmaktadır" dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Latin Amerika Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Jorge Pizarro Soto ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, görüşmenin ardından Soto ile Meclis Genel Kurulu ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan alanları ziyaret etti. Şentop, daha sonra Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) 21'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Şentop, PÜİS'in yurt geneline yayılmış 9 bin kayıtlı akaryakıt bayiini çatısı altında toplamış bir sendikal örgüt olduğunu söyledi.

Şentop, birkaç hafta önce İngiltere'de baş gösteren akaryakıt krizi ve bu krizin giderek derinleşmesinin akaryakıt dağıtımının sekteye uğraması halinde ortaya çıkacak ciddi sorunları göstermesi bakımından ibret verici mahiyette olduğunu belirterek, "Fosil yakıtlar içindeki önemini özellikle son yüzyılda sürekli artıran petrol; elektrik ve ısı üretiminde yüzde 7’lik, ulaşım alanında yüzde 95’lik, ham madde olarak kullanımda yüzde 94’lük, tarım sektöründe ise yüzde 62’lik oranlarda pay sahibi olmasından dolayı özellikle tüketici ülkeler açısından, temini ve dağıtımında sorun olması ciddi riskler oluşturacaktır. Petrol türevlerinin ulaşım alanında, yüzde 95’lik oranda yüksek bir paya sahip olması, muhtemel bir akaryakıt krizinde sadece bireysel tüketicilerin zarar görmesine sebep olmayacak, ülkedeki ve dünyadaki ticaretin ciddi şekilde sekteye uğramasına ve hatta insanların günlük hayatta ihtiyaç duydukları birçok ürüne ulaşamamalarına sebep olacaktır. Nitekim İngiltere’deki son kriz bunu açıkça ortaya koymuştur; akaryakıt istasyonlarında tüketicilerin birbirleriyle çatışmaya başlamaları, ortaya çıkan tepkinin giderek kitlesel şiddet olaylarına dönüşme riskini de ortaya çıkarmıştır" diye konuştu.

Mustafa Şentop, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi kabul edilen İngiltere’nin içine düştüğü durumun, akaryakıt üretim ve dağıtım sektöründeki gelişmelerin üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini gösterdiğini kaydederek şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Dünyanın petrole olan ihtiyacının giderek artması ve buna binaen ortaya çıkan krizler elbette yeni değildir. 1950’lili yıllardan başlayarak petrol sadece bir ham madde değil dünya siyasetine yön veren temel bir etkene de dönüşmüştür. 500 binden fazla ürünün üretiminde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan petrol, bu özelliğiyle dünya imalat sektörünü de kendine bağımlı kılmaktadır. Petrolün dünya ekonomisi için önemini giderek artırmasıyla birlikte bu alandaki rekabetin boyutu da değişmiştir. 1973 ve 1978 petrol krizleri, bu krizlere bağlı olarak ham petrol fiyatlarının çok hızlı şekilde artması ve temin edilmesinin güçleşmesi, ülke tarihimiz açısından da birçok menfi sonuçlar doğurmuştur. Akaryakıt istasyonları önlerinde uzayan araç kuyrukları, akaryakıt karaborsasının meydana gelmesi özellikle bizim kuşağın yaşadığı bir travma olarak hala hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Hepinizin malumu olduğu üzere petrole özel olarak türkü yakmış bir milletin mensuplarıyız ve hatta 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına bu şarkıyla katılmışlığımız bile var."

İlgili Haberler:

Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop