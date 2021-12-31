Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı

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TBMM Başkanı Şentop, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, her yeni başlangıçta ve her yeni yıla girişte en kıymetli şeyin, zaman olduğunu ve telafisinin de mümkün olmadığını daha iyi idrak ettiklerini belirtti. 2022 yılının hayırlı olmasını dileyen Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Yeni yılın memleketimizde ve yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. 2020 yılının mart ayından itibaren devam eden Covid-19 salgınıyla mücadelede büyük bir imtihan verdik, vermeye de devam ediyoruz. Virüsle mücadelede bir ve bütün olarak ortak hareket etmenin, başka insanların selameti için kenetlenmenin gerekliliğini kavradık. Covid-19'un getirdiği insani ve ekonomik bütün zorluklara rağmen salgından arı, güzel günlerden umudumuzu hiç kesmedik. Biliyoruz ki yaşadığımız bu zorlu günlerde birlikte hareket edersek bütün acıları hafifletebilir, bütün zorlukları kolaylaştırabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyor; geçtiğimiz yıllardan çıkardığımız derslerle ülkemizde, bölgemizde ve bütün dünyada barışın, huzurun ve güvenin hakim olmasını temenni ediyorum."