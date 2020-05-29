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Hürriyet
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Gündem
Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Türkiye bunu konuşuyor! Batman'da da görüntülendi

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Türkiye'nin birçok ilinde çarşamba akşamı görülen ve gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen doğa olayı, Batman'da da görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, gökyüzünde gece karanlığının aydınlandığı saniyeler yer aldı.

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  • Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batmanda böyle görüntülendi
  • Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batmanda böyle görüntülendi
  • Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batmanda böyle görüntülendi
  • Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batmanda böyle görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye’de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler arasında Batman'da kaydedilen video da yer aldı.

Kentte yaşayan Didem Tekin Arslan, Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla çektiği sırada doğa olayını da kaydetti.

Görüntüde gökyüzünde gece karanlığının aydınlandığı saniyeler yer aldı. Şafak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada gökyüzünün aydınlandığını anlatan Arslan, "Mahallemize çok güzel bir bahçe yapıldı. Ben de güzelliğini müzik eşliğinde kayıt altına almak istedim. Balkondaydım, saat de 20.30'u gösteriyordu. Cep telefonu kamerasındaki kaydın 21 saniyesinde gökyüzünü dev bir ışık kapladı. Aile fertlerim de yanımdaydı, şok yaşadım" dedi.

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