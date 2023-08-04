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Edirne'de ve Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Edirne#Orman Yangını#Adana
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 16:12

Edirne'de Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda ve Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti.

Edirnede ve Adanada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

ADANA'DA DA ORMAN YANGINI

ADANA'nın Feke ilçesinde ORMAN YANGINI çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

​Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi Çavdar mevkinde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına hem karadan hem havadan müdahale ediyor.

Edirnede ve Adanada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

 

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#Edirne#Orman Yangını#Adana

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