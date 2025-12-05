Türkiye bu soygunu konuşuyor... Altın vurguncusuna kırmızı bülten talebi

Haberin Devamı

Erdal Timurtaş, 13 Kasım sabahı 07.40’da adli emanete geldi. Geçen ay yapılan bir operasyon sonucu, adli emanetten kilolarca altın ve gümüş bulunuyordu. Adliye personeli olduğu için Erdal Timurtaş’ın orada olması dikkat çekmedi. Timurtaş kasayı açarak 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çöp poşetine koydu. Altın ve gümüşleri dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükledi ve otoparkta bulunan aracına taşıdı.

UZUN SÜRE İŞE GELMEDİ

Olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’ndan sorumlu cumhuriyet savcısının 1 Aralık 2025’te yapılan olağan denetiminde emanet büroda çalışan Timurtaş’ın uzun zamandır işe gelmediğini öğrenmesiyle ortaya çıktı. Şüphelenen savcı, anahtarların bulunduğu sorumlu emanet memuru Kemal Demir’e kasaları açtırdı ve boş olduğunu gördü. Detaylı sayımda, değeri 147 milyon lirayı bulan 25 kg altın (9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın) ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen hizmetli Erdal Timurtaş ile memur Kemal Demir hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Adliye soygununun görüntüleri ortaya çıktı! Altın ve gümüşü böyle çıkarmış Haberi görüntüle

Esma Timurtaş ve Erdal Timurtaş

İNGİLTERE’YE KAÇMIŞ

Kemal Demir gözaltına alınırken, Erdal Timurtaş’ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025 sabahı saat 08.22’de İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi. Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılık ayrıca Erdal Timurtaş ve eşi hakkında Adalet Bakanlığı’na kırmızı bülten talebinde bulundu.

Adliyeye sevk edilen Kemal Demir, savcılık ifadesinde “Olayı emanetten sorumlu savcıya ben haber verdim. Erdal Timurtaş’ın kumar borçları var herkes biliyor. Erdal, ‘Beni yalnız bırakın, aramayın, sormayın’ şeklinde mesaj attı. Sonra WhatsApp sildi. 1 Aralık’ta tekrar gruba ‘Evi sattım. Karımdan ayrıldım’ diye mesaj attı” dedi. Demir ‘zimmet’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

ÇEVRESİ İÇİN GÜVENİLİR BİRİYDİ

YAKLAŞIK 4 yıldır Büyükçekmece Adliyesi’nde çalışan Erdal Timurtaş, çevresi tarafından güvenilir, iyi niyetli ve saygılı biri olarak tanımlanıyor. Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş evine çok yakın bir okulda Türkçe öğretmeni olarak çalışıyor.