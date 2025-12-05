×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye bu soygunu konuşuyor... Altın vurguncusuna kırmızı bülten talebi

Güncelleme Tarihi:

#Adliye Soygunu#Altın Vurgunu#Erdal Timurtaş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:00

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi’nde 4 yıldır hizmetli olarak çalışan Erdal Timurtaş, soygunu dakika dakika planladı.

Haberin Devamı

Erdal Timurtaş, 13 Kasım sabahı 07.40’da adli emanete geldi. Geçen ay yapılan bir operasyon sonucu, adli emanetten kilolarca altın ve gümüş bulunuyordu. Adliye personeli olduğu için Erdal Timurtaş’ın orada olması dikkat çekmedi. Timurtaş kasayı açarak 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çöp poşetine koydu. Altın ve gümüşleri dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükledi ve otoparkta bulunan aracına taşıdı.

UZUN SÜRE İŞE GELMEDİ

Olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’ndan sorumlu cumhuriyet savcısının 1 Aralık 2025’te yapılan olağan denetiminde emanet büroda çalışan Timurtaş’ın uzun zamandır işe gelmediğini öğrenmesiyle ortaya çıktı. Şüphelenen savcı, anahtarların bulunduğu sorumlu emanet memuru Kemal Demir’e kasaları açtırdı ve boş olduğunu gördü. Detaylı sayımda, değeri 147 milyon lirayı bulan 25 kg altın (9 bin 906 gram  altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın) ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen hizmetli Erdal Timurtaş ile memur Kemal Demir hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAdliye soygununun görüntüleri ortaya çıktı Altın ve gümüşü böyle çıkarmışAdliye soygununun görüntüleri ortaya çıktı! Altın ve gümüşü böyle çıkarmışHaberi görüntüle

Türkiye bu soygunu konuşuyor... Altın vurguncusuna kırmızı bülten talebi
Esma Timurtaş ve Erdal Timurtaş

İNGİLTERE’YE KAÇMIŞ

Kemal Demir gözaltına alınırken, Erdal Timurtaş’ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025 sabahı saat 08.22’de İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi. Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılık ayrıca Erdal Timurtaş ve eşi hakkında Adalet Bakanlığı’na kırmızı bülten talebinde bulundu.

Gözden KaçmasınAdliyedeki vurgunda anneden çok çarpıcı iddia... Anahtarı sordu, beddua etti | Son konuşmasında bunu söylemiş Adliyedeki vurgunda anneden çok çarpıcı iddia... Anahtarı sordu, beddua etti | Son konuşmasında bunu söylemişHaberi görüntüle

Adliyeye sevk edilen Kemal Demir, savcılık ifadesinde “Olayı emanetten sorumlu savcıya ben haber verdim. Erdal Timurtaş’ın kumar borçları var herkes biliyor. Erdal, ‘Beni yalnız bırakın, aramayın, sormayın’ şeklinde mesaj attı. Sonra WhatsApp sildi. 1 Aralık’ta tekrar gruba ‘Evi sattım. Karımdan ayrıldım’ diye mesaj attı” dedi. Demir ‘zimmet’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

ÇEVRESİ İÇİN GÜVENİLİR BİRİYDİ

YAKLAŞIK 4 yıldır Büyükçekmece Adliyesi’nde çalışan Erdal Timurtaş, çevresi tarafından güvenilir, iyi niyetli ve saygılı biri olarak tanımlanıyor. Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş evine çok yakın bir okulda Türkçe öğretmeni olarak çalışıyor.

Gözden KaçmasınKimler emekliliğinde çift maaş alamayacakKimler emekliliğinde çift maaş alamayacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adliye Soygunu#Altın Vurgunu#Erdal Timurtaş

BAKMADAN GEÇME!