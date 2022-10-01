Türkiye bu sınamalara alışıktı

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“Dünya, salgın ve savaş sonrası dönemin getirdiği yeni sınamalara uyum sağlamaya çalışıyor. Türkiye olarak biz bu sınamaları uzun süredir yaşadığımız için diğer ülkelerin önündeyiz” diyen Erdoğan, dün Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde özetle şöyle konuştu:

HER KRİZ, DOĞRU YAPTIĞIMIZI GÖSTERDİ

“Dünya, salgın ve savaş sonrası dönemin getirdiği yeni sınamaları anlamaya ve uyum sağlamaya çalışıyor. Türkiye olarak biz bu sınamaları oldukça uzun bir süredir yaşadığımız için diğer ülkelerin önünden gittiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle iktisat politikaları konusunda, ilk dile getirdiğimizde ve uyguladığımızda pek çok çevrenin akıntıya karşı kürek çekme derecesinde garipsediği yaklaşımlarımız vardı. Buna karşılık yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru, geliştirdiğimiz yöntemlerin ne kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu teyit etmiştir.

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AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMİYORUZ

Esasen bizim yaptığımız Amerika’yı yeniden keşfetmek veya gökten zembille yeni bir şey indirmek değildir. Bizim yaptığımız iş, dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri, ülkemizin bu tablo içindeki yerini, imkânlarımızı ve zorluklarımızı en doğru şekilde analiz ederek kendimize yeni bir yol çizmek olmuştur. Açıkça itiraf etmek isterim ki, ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır.

EKONOMİMİZİ AYRIŞTIRDIK

Uzunca bir süre küresel ekonomik sistemin kuralları çerçevesinde yürüttüğümüz ekonomi politikamızı, bu tuzaklardan kendimizi kurtarabilmek için ayrıştırdık. Bunu yaparken de asla küresel ve mahalli gerçeklerden, iktisat teorilerinin önümüze serdiği muhteşem birikimden, asırlık zengin tecrübelerden kopmadık. Tam tersine hepsinden de en üst düzeyde istifade ederek kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Geçtiğimiz 4 yılda yaptığımız pek çok açıklamada, girdiğimiz pek çok tartışmada bu yaklaşımın teorik altyapısını ve başarılı örneklerini muhataplarıyla paylaştık.

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NEYİ, NİÇİN YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ

Hepsinden önemlisi salgınla başlayıp savaşta genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ve gösterdiğimiz atılımlarla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık. Hep söylediğimiz gibi, biz ne yaptığımızı biliyorduk. Niçin yaptığımızı biliyorduk. Nereye varacağımızı biliyoruz. Geçen her yılın ve yaşanan her yeni durumun bizi haklı çıkartmış olmasından kendi adımıza memnuniyet duyuyoruz. Ama küresel sıkıntılardan etkilenenler adına da bunları kendilerine yeterince iyi anlatamadığımız için üzülüyoruz.

TÜRKİYE’Yİ RAYINDAN ÇIKARMAK İSTİYORLAR

Türkiye’nin potansiyeli ve imkânlarıyla siyasi ve ekonomik olarak dünyada durduğumuz yerin orantılı olmadığını gördük. Bunun için önce 2023 hedeflerimizi açıkladık. Bu program daha çok kalkınma ve özellikle de makroekonomi alanıyla ilgili hedeflerimizi içeriyor. Ancak sadece bu adım bile bir anda ülkemize yönelik hiçbir rasyonel gerekçesi somut temeli küresel gelişmelerle ilgisi olmayan bir dizi senaryonun önümüze konmasına yol açtı. Bizi siyasi istikrarsızlığa, sosyal kaosa, terör bataklığına, bölgesel krizlerin içine sürükleme gibi niyetlerle kurgulanan senaryoların tek amacı Türkiye’yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarmaktır. Hamdolsun milletimizin desteğiyle bu oyunların her birini ayrı ayrı bozduk.





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Ülkemize yönelik senaryoların son sahnesi ise ekonomik yıkım üzerine kurulmuştu. Dünyada ortada herhangi bir savaş, çatışma, gerilim olmadığı, yani görünür hiçbir sebep bulunmadığı halde açıkça ekonomisi mahvedilme tehdidiyle karşı karşıya kalan sanıyorum tek ülke biziz. Yine dünyada uluslararası toplumun resmen terör örgütü olarak kabul ettiği yapıların isim değişikliği hileleriyle kendisine karşı alenen desteklendiği yine tek ülke biziz. Daha bölgemizdeki insani krizlerin tüm yükünü, kayda değer destek almadan taşıyor oluşumuzu, bunun yol açtığı siyasi, ekonomik ve sosyal bedelleri saymıyorum.

ÜLKEMİZİ BAŞTAN SONA İNŞA ADIMLARI

Erdoğan “Türkiye bir asır önce 600 yıllık dev bir imparatorluktan bugünkü sınırlarıyla yeni bir Cumhuriyet’e geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta ve uygulamakta zorlanmıştır” diyerek şunları söyledi: “Bir asırdır yaşadığımız sorunların ya sebebi ya sonucu hep ekonomiye bağlanmıştır. Bundan 20 yıl önce hükümete geldiğimizde ülkemizin asırlık demokrasi ve altyapı eksiklerini gidermek için kapsamlı bir kalkınma programı başlattık. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma kadar her alanda ülkemizi baştan sona adeta yeniden inşa eden adımları attık. Milletimiz bizim bu gayretimizi ve başarımızı gördüğü için girdiğimiz her seçimde daha yüksek oy oranıyla bizi destekledi. Demokraside ve kalkınmada temel altyapı ihtiyaçlarımızı giderdikçe önümüze yeni bir durum, yeni bir tablo çıktı.”

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TUZAKLARI BOŞA ÇIKARDIK

Türkiye’nin zorlu bir dönemde ekonomisini, faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi programını oluşturduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti:

“Önce aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Ardından ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye’de bir ekonomi modelini oluşturduk.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyüme oranlarının gerilediği hatta resesyonun konuşulduğu bir dönemde ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikâye vardır. Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Dünyadaki geleneksel üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla genç ve zengin insan kaynağımızla esnek iş yapma modellerimizle öne çıktık.”

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REFAH KAYIPLARI TELAFİ EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon konusunda da şu mesajları verdi: “Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken aynı zamanda enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Sanayi üretimindeki istikrarlı artış, turizmde giderek artan canlanma, ihracattaki yükseliş gibi pek çok veri hedeflerimize doğru ilerlediğimi gösteriyor. Bundan 11 yıl önce, 2011 yılında ilan ettiğimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz.”