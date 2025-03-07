Türkiye bu olayı konuşmuştu... Avukatı 'Ailesi çok sayıda tehdit aldı' deyip kapalı duruşma ve yayın yasağı istedi

Haberin Devamı

Eskişehir'de oturan Arda Küçükyetim, geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na geldi. Çay bahçesinde Tevfik Arslan (73), Cumali Özemek (59), Naşit Özyürek (89), Metin Korkmaz (66) ve Cemal Altıntaş'ı (53) elindeki küçük balta bıçakla yaralayan Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralılar da hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Arda Küçükyetim ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haberin Devamı

İZLEYİCİLER SALONDAN ÇIKARILDI

Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Arda Küçükyetim'in yanı sıra olayda yaralananlar ile taraf avukatları katıldı. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen ve davanın tutuksuz sanığı lise öğrencisi H.Y. (17) de İstanbul'dan SEGBİS yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Duruşmanın hemen başında Arda Küçükyetim'ın avukatı Volkan Özdemir, dosyada 17 yaşında ve suça sürüklenen çocuk olduğunu, sanık Küçükyetim'in soruşturması sırasında ailesinin çok sayıda tehdit aldığını belirterek mahkemeden kapalı duruşma ve yayın yasağı talebinde bulundu. Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, suça sürüklenen çocuk nedeniyle duruşmaların kapalı görülmesine karar verirken, yayın yasağı talebini reddetti. Kapalı duruşma kararının ardından izleyiciler salondan çıkarıldı.

Haberin Devamı

İDDİANAMEDEN DETAYLAR: BU SALDIRIDAN ÖNCEKİ PLANI ÇOK DAHA KORKUNÇMUŞ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Küçükyetim hakkında 37 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede yer alan sanık Arda Küçükyetim'in ifadesinde; yaklaşık 7 ay önce internette tanıştığı ve İngilizce sohbet ettiği bir kişinin okulda silahlı eylem yapacağına dair söylemlerde bulunduğunu ve kendisinin de Eskişehir'de yapmak istediği eylemler konusunda destek olduğunu anlattı. Eskişehir'de bombalı bir eylem planlayıp, patlayıcı madde yapımıyla ilgili incelemeler yaptığını ancak evde tehlikeli olabileceğini düşünerek bundan vazgeçtiğini anlatan Arda Küçükyetim, "İnternet üzerinden konuştuğum kişi bulunduğu ülkede okulların başladığını, gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaştı. Bu silahı ailesinin üzerinden alacağını söylüyordu. Bu kişinin hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Onunla ortak yanlarımızın olduğunu düşünerek, ilk başlarda sadece Türkiye'de yaşadığımı, son iki hafta içerisinde Eskişehir'de yaşadığımı ve silah almak planlarımın olduğunu söyledim. Silah alacak bir yer bulamadığımı o kişiye söylemem üzerine bana patlayıcı yapabileceğimi söyledi. Zaten ben daha öncesinden internet üzerinden patlayıcı yapabileceğim metinlerin olduğu dosyaları indirip, incelemeler yapmıştım. Patlayıcı yapılabileceğim malzeme temin edemedim ayrıca evde tehlikeli olacağı düşüncesiyle patlayıcı yapmadım" dedi.

Haberin Devamı

'TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ'

İddianamede; Arda Küçükyetim'in İngilizce sohbet ederek planlarını anlattığı kişinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede tespit edilmediği bilgisine yer verildi. Öte yandan Arda Küçükyetim'in bıçaklı saldırıları öncesinde internette 'cinayetin cezası kaç yıl' ve 'annenizin mutfağında bomba yapımı' ile ilgili araştırma yaptığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda sanık Arda Küçükyetim'in terör bağlantısı tespit edilmezken, saldırı öncesi yayınladığı 16 sayfalık 'manifesto' metninde saldırıları bilgisayar oyunlarında olduğu gibi farklı zorluk seviyelerine ayırdığı, farklı etnik gruplar ve topluluklara hakaret ederek, işlenecek cinayetleri, yaralamaları önemine göre puanladığı tespit edildi.