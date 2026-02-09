Türkiye bu linci konuşuyor

Haberin Devamı

Ankara Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat’ta saat 16.00’daki randevusu için aracını Yenimahalle’deki araç muayene istasyonuna götürdü. Keskin, aracının stop lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemedi. İstasyondaki yoğunlukta sırasını beklerken aracı çalıştırıp lambanın yandığını görevlilere gösteren Keskin, “Kameranın önünde yanmadı, orada yanması önemli değil. Hadi git yarın tekrar gel” denilerek geri çevrildi.

20-30 KİŞİ SALDIRDI

Bunun üzerine yetkili biriyle görüşmek isteyen polis memuru, istasyondaki bir kadın görevlinin yanına gittiği sırada yaşanan ‘ağız dalaşı’ sonrası 20-30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. O anları hastanede bilinci henüz açıkken eşi Emel Keskin’e anlatan Melih Okan Keskin, darp edildikten sonra polis ekiplerini aramak için ortamdan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak bu sırada yeniden saldırıya uğradığını söyledi. Keskin, ikinci saldırı sırasında bir aracın ayağının üzerinden geçtiğini anlattı. Olayın ardından darp raporu almak için kendi imkânlarıyla Onkoloji Hastanesi’ne giden Keskin’e yapılan ilk müdahalede durumun ciddiyeti anlaşıldı. Ambulansla Gazi Hastanesi’ne sevk edilen polis memuruna çekilen tomografide beyin kanaması ve beyinde kayma tespit edildi. Yapılan müdahalenin ardından 3 Şubat Salı gecesi ameliyata alınan ve operasyon sonrası entübe edilen 2 çocuk babası Keskin, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 5 Şubat Perşembe akşamı kaybetti. Keskin’in hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, muayene istasyonu görevlisinin Keskin’in üzerine otomobil sürdüğü, ardından yumruk attığı görüldü. Daha sonra diğer çalışanların da polisin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı anlar da görüntüde yer aldı.

‘CANINI KURTARMAYA ÇALIŞTI’

Eşinin yardımsever ve kimseye zararı olmayan biri olduğunu söyleyen Emel Keskin, “Benim eşim 44 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. Çok iyi bir insandı. İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti” sözleriyle acısını dile getirdi. Emel Keskin, görüntülerde çok sayıda kişinin yer aldığını savunarak tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.





Emel Keskin, eşinin yaşananları bilinci açıkken kendisine anlattığını, hastaneye kendi imkânlarıyla gittiğini belirterek, “Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak ‘Seni seviyorum, kedine iyi bak, çocuklarıma iyi bak’ dedi. Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi. Ama çıkamadı. Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Kimse tarafından ambulans çağırılmadı. Kendi şahsi aracımıza binip hastaneye gitti. Eşim bir tane bile yumruk sallamamış. Sadece kendini savunmaya almış. Canını kurtarmaya çalışmış. Sadece yumruk atandan değil, oradaki herkesten şikâyetçiyim.”

Melih Okan Keskin’in cenazesi geçen cuma günü Ankara’da İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Keskin’in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporu sonrası netlik kazanacak. Keskin’in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karışan şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis memuru Melih Okan Keskin’in hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki olayı tüm yönleriyle araştırmak için polis başmüfettişi görevlendirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, soruşturma titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: SALDIRACAK SANDIM YUMRUK ATTIM

Polis memuru Melih Okan Keskin’in araç muayene istasyonundaki kavgada hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınıp 2’si tutuklanan 1’i de adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

Tutuklanan iki kişiden S.A., olay anına ilişkin, “Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, ‘Beni mi ezeceksin?’ diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım” dedi.

‘YAKLAŞTIM VE İTTİM’

Tutuklanan M.Y. ise ifadesinde, “Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin’i daha önce hiç görmedim, tanımam. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin’i kesinlikle darp etmedim” dedi.



Adli kontrolle serbest kalan Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu, ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

TÜVTÜRK’TEN AÇIKLAMA: OLAYA KARIŞANLAR İŞTEN ÇIKARTILDI

TÜVTÜRK, Ankara’da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin’in hayatını kaybettiği olayla ilgili tespit edilen diğer çalışanların da iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi.



TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, 2 Şubat’ta Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonunda yaşanan ve polis memuru Keskin’in vefatıyla sonuçlanan olay nedeniyle derin bir üzüntü yaşandığı belirtildi. Meselenin her yönüyle açıklığa kavuşturulması için yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, olayın ardından hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermeme ilkesinin bir gereği olarak merhum polis memuruna saldırıyı gerçekleştiren çalışanın iş akdinin feshedildiği anımsatıldı.